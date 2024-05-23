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Як працювати та бути підприємцем з другою групою інвалідності: дізнайся про пільги та права

Ольга Петухова 23 Травня 2024, 17:15
чи можна працювати з другою групою інвалідності
Фото: Pexels

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