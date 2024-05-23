Як працювати та бути підприємцем з другою групою інвалідності: дізнайся про пільги та права

Інвалідність не має бути перешкодою для повноцінного життя — так вважають у Європі, чиї гуманітарні та демократичні цінності ми втілюємо у своєму суспільстві. Отже, чи має право працювати та відкрити свою справу людина з інвалідністю 2-ї групи — читай у нашому матеріалі.

Робота — це й спосіб самореалізації, і шлях до того, щоб забезпечити себе грошима. А якщо ти маєш інвалідність другої групи, напевне, питання роботи для тебе — одне з самих “гарячих”, адже є ще витрати на лікування, і вони значні. А пенсія за інвалідністю невелика. Тому знайти роботу стає надважливим.

Держава не забороняє працювати людям з інвалідністю другої групи. І надає ряд пільг, про які корисно знати.

Чи може людина з інвалідністю другої групи працювати повний робочий день

Всі питання працевлаштування осіб з інвалідністю оговорені у ст. 172 Кодексу законів Про працю України.

Якщо ти отримав (-ла) інвалідність другої групи, ти маєш право на роботу.

Тож, як зазвичай кажуть, 2 група інвалідності — “робоча”. Але на питання: чи можна працювати повний день, законодавство дає таку відповідь:

Робочий тиждень людини з інвалідністю не може перевищувати 35 годин на тиждень з оплатою за повний робочий день.

А це означає, що людина з інвалідністю другої групи при п’ятиденному робочому тижні має працювати на годину менше за звичайних робітників без зменшення зарплати.

Окрім цього, права такої людини під час роботи мають бути захищені рядом пільг. Перелічимо особливо важливі пункти, які описують їх. Якщо ти маєш інвалідність 2-ї групи:

Приймати на роботу тебе мають без випробувань (згідно з ч. 3 ст. 26 КЗпП) У випадку скорочення штатів тебе не можуть скоротити в першу чергу. За тобою лишається переважне право залишитися в колективі (п. 5 ч. 2 ст. 42 КЗпП України). Ти отримуєш пільги щодо режиму роботи (ст. 172 КЗпП). Роботодавець за твоїм бажанням або за рекомендаціями реабілітологів має надати тобі право працювати неповний робочий день або неповний тиждень. Якщо ти людина з другою групою інвалідності, можеш скористатися щорічною відпусткою в вже у перші півроку своєї роботи (ч. 7 ст. 10 закону №504/96) — звичайні працівники такого права не мають. Тривалість твоєї щорічної відпустки для осіб з інвалідністю другої групи передбачена більша: ти можеш відпочивати 30 календарних днів (ст. 6 закону №504/96). Можеш взяти додаткову пільгову відпустку без збереження заробітної плати терміном до 60 календарних днів (п. 6 та п. 7 ч. 1 ст. 25 закону №504/96). Якщо тобі потрібне навчання та реабілітація, то згідно ст. 172 КЗпП, твій роботодавець повинен організувати навчання та перекваліфікацію відповідно до твоїх медичних рекомендацій. Згідно зі ст. 172 КЗпП, роботодавець має створити для тебе, як для особи з інвалідністю другої групи, пільгові умови праці.

У трудовому кодексі зазначено, що особа з інвалідністю може бути прийнята лише на ту посаду, характер роботи якої дозволить їй одночасно проходити реабілітацію.

Серед інших важливих деталей працевлаштування людини з інвалідністю другої групи, є необхідність надати документи, які підтверджують статус. Відповідно до ч. 2 ст. 24 Кодексу законів про працю України, під час укладення трудового договору ти маєш надати не тільки трудову книжку та паспорт (чи інший документ, який посвідчує особу), але й документи, які підтверджують інвалідність:

довідку медико-соціальної експертної комісії та витяг з акта огляду в МСЕК;

індивідуальну програму реабілітації особи з інвалідністю.

Ці документи дозволять роботодавцю зрозуміти причину інвалідності, її строк, а також дізнатися, що рекомендують лікарі щодо умов і характеру праці.

Чи має право людина з інвалідністю другої групи бути підприємцем

Держава не забороняє людям з інвалідністю другої групи займатися підприємницькою діяльністю. Навіть навпаки, дещо заохочує тим, що надає пільги у сплаті ЄСВ.

За даними Державної податкової служби України, відповідно до Закону України Про збір та облік єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування:

Особи з інвалідністю, які отримують відповідно до закону пенсію або соціальну допомогу, звільняються від сплати за себе єдиного страхового внеску.

Тепер ти знаєш, чи можна працювати з 2-ою групою інвалідності та оформити на себе ФОП. А також, на які пільги можеш претендувати.

Раніше ми розповідали, як оформити інвалідність в Україні у 2024 році — під час війни це стало простіше.

А ще у Вікон є крутий Telegram та класна Instagram-сторінка.

Підписуйся! Ми публікуємо важливу інформацію, ексклюзиви та цікаві матеріали для тебе.