Мастера дебета и кредита. Теплые поздравления с Днем бухгалтера в стихах и прозе

День бухгалтера — профессиональный праздник бухгалтеров, на чьи плечи ложится самая большая ответственность за компанию или предприятие, где они работают. Профессия бухгалтера и по сей день находится в списке опасных, поскольку влечет за собой большую материальную ответственность.

Профессиональный праздник бухгалтера отмечается 16 июля, ведь именно в этот день в 1999 году в Украине был принят закон О бухгалтерском учете и финансовой отчетности в Украине.

Поздравление с Днем бухгалтера в прозе

Поздравляю с профессиональным праздником! Пусть финансовая ноша не будет слишком тяжелой, а прибыль касалась не только денег, но и души и сердца! Приумножай счастливые моменты в своей жизни и пусть сбалансированными будут не только счета, но и темп жизни!

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С Днем бухгалтера! Пусть профессия дарит новые возможности и свершения, а каждый день несет улучшения и доходы. Желаю неисчерпаемого фонда амбиций, море сил и океан удачи.

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Поздравляю с Днем бухгалтера — праздником таких важных работников для Украины! Желаю никогда не уставать, получать от работы удовольствие и не бояться перемен! Удачи тебе в работе, счастья и достатка в доме. Мечтай, действуй, покоряй!

Щоб добре гроші рахувати,

Потрібно хист і вдачу мати,

Баланс, щоб точно співпадав,

Прибуток кожен день зростав.

Робота це важка доволі,

Тим, хто обрав нелегку долю,

На День бухгалтера вітання,

Зі святом щирі побажання.

Хай настрій буде позитивним,

А час у радості хай плине,

Бажаю, щоб були здорові,

Достатку, щастя і любові.

***

Хай милують око ваше

Дебет, кредит та баланс,

В касі завжди вистачає

На зарплату та аванс.

Сил бажаємо, натхнення,

Позитиву лиш в житті,

Щастя хай вас не залишить

Жодний раз на самоті.

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Геніїв фінансових

Радо ми вітаємо

Та завжди балансу

В справах вам бажаємо,

Працювать без клопоту,

В добрім колективі,

У сім’ї добробуту,

Щоб були щасливі,

Гарного здоров’ячка,

Визнання й пошани,

Легкої роботи

Й грошей океани!

А о церковных праздниках и датах мы рассказывали ранее: ищи следующий праздник в календаре на июль.

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