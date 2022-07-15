Майстри дебету і кредиту. Теплі привітання з Днем бухгалтера у віршах і прозі

День бухгалтера — професійне свято бухгалтерів та бухгалтерок, на чиї плечі лягає чи не найбільша відповідальність за компанію чи підприємство, де вони працюють. Професія бухгалтера і по сьогодні є у списку небезпечних, оскільки тягне за собою велику матеріальну відповідальність.

Професійне свято бухгалтера святкують 16 липня, адже саме цього дня у 1999 році в Україні був ухвалений закон Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні.

Привітання з Днем бухгалтера у прозі

Вітаю з професійним святом! Нехай фінансова ноша не буде надто важкою, а прибуток стосується не лише грошей, а й душі та серця! Примножуй щасливі моменти у своєму житті та нехай збалансованими будуть не лише рахунки, а й темп життя!

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З Днем бухгалтера! Нехай професія дарує нові можливості та звершення, а кожен день несе покращення та прибутки. Бажаю невичерпного фонду амбіцій, море сил та океан удачі.

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Вітаю з Днем бухгалтера — святом таких важливих працівників для України! Бажаю ніколи не втомлюватися, отримувати від роботи задоволення та не боятися змін! Успіхів тобі у роботі та щастя й достатку у домі. Мрій, дій, підкорюй!

Привітання з Днем бухгалтера у віршах

Щоб добре гроші рахувати,

Потрібно хист і вдачу мати,

Баланс щоб точно співпадав,

Прибуток кожен день зростав.

Робота це важка доволі,

Тим, хто обрав нелегку долю,

На День бухгалтера вітання,

Зі святом щирі побажання.

Хай настрій буде позитивним,

А час у радості хай плине,

Бажаю, щоб були здорові,

Достатку, щастя і любові.

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Хай милують око ваше

Дебет, кредит та баланс,

В касі завжди вистачає

На зарплату та аванс.

Сил бажаємо, натхнення,

Позитиву лиш в житті,

Щастя хай вас не залишить

Жодний раз на самоті.

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Геніїв фінансових

Радо ми вітаємо

Та завжди балансу

В справах вам бажаємо,

Працювать без клопоту,

В добрім колективі,

У сім’ї добробуту,

Щоб були щасливі,

Гарного здоров’ячка,

Визнання й пошани,

Легкої роботи

Й грошей океани!

А про церковні свята та їх дати ми розповідали раніше: шукай наступне свято у календарі на липень.

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