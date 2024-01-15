Прокрастинируешь на работе? Расскажем о методе 90/30, чтобы стать эффективнее

Замечаешь, что иногда во время работы сложно сконцентрироваться на своих обязанностях, а мозг отчаянно отвлекается на все подряд? Это потому, что мы нуждаемся в периодических перерывах, но из-за интенсивного графика сознательно ограничиваем себя в паузах. Однако метод 90/30 доказывает, что перерывы не просто необходимы, но и полезны!

Читай в материале, как именно метод 90/30 влияет на работоспособность, уменьшает приливы прокрастинации и заставляет наш мозг работать более эффективно.

Метод 90/30: что нужно знать о лайфхаке

Метод 90/30 — это разделение труда и отдыха, согласно которому 90 минут выполнения задач чередуются с 30-минутным перерывом. Важно, чтобы в первые 90 минут работы выполнялись приоритетные задачи, постепенно переходя к менее насущным. Исследователи по тайм-менеджменту утверждают, что именно первые часы труда наиболее продуктивны и именно на них следует сосредоточить то, что требует наибольшего внимания.

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Метод был предложен предпринимателем Томасом Оппонгом, обратившим внимание на то, что во время 90 минут интенсивной работы над одной задачей он максимально сосредотачивался на ее решении, ни на что не отвлекаясь, а впоследствии, после получасового перерыва, чувствовал себя готовым к следующему блоку работы.

Распределением задач он занимался накануне вечером, чтобы с утра точно знать, за что браться в первую очередь. Три месяца такого графика дали свой результат — он заметил качественное выполнение работы без дополнительной перегрузки.

Оппонг также обнаружил, что его личная производительность падала в течение дня, и поэтому список приоритетности задач дал ему возможность не откладывать действительно срочные вещи на потом, чтобы не забыть о них или не иметь достаточно энергии для выполнения.

Как использовать метод 90/30 во время работы

За полтора часа непрерывного труда мозг полностью концентрируется на работе, отдавая максимум своего потенциала. И хотя 90 минут могут казаться довольно долгим промежутком времени, поверь: это лучше, чем короткими периодами делать минимум и постоянно отвлекаться на социальные сети.

Чтобы не терять фокус на работе, отложи свой мобильный телефон и выключи уведомления. Следующие полтора часа посвяти работе и старайся сконцентрироваться на одной задаче. Не пытайся распылять внимание на несколько сразу — это снизит их качество. Принцип метода 90/30 состоит в эффективности решения задачи, а не в количестве.

Убедись, что в течение этого времени ты добросовестно выполняешь задачу, не думая о посторонних вещах. Важно заставить мозг включиться в работу в полную силу. Если будет казаться, что сложно, помни, что у тебя будет достаточно времени на восстановление умственного ресурса во время перерыва.

Чтобы лучше сосредоточиться, можно слушать музыку, лучший вариант — что-то спокойное, например классику. Это поможет не обращать внимание на внешние факторы, а нырнуть в исполнение обязанностей.

Не забывай о перерывах

Обязательно сделай перерыв на 30 минут. Почему полчаса? Ученые утверждают, что это базовый цикл активности и отдыха нашего организма. Ночью наш мозг проходит 5 циклов сна в течение 90 минут, потом отдыхает 25-30 минут. В ходе умственной активности этот график эффективно работает, ведь копирует физиологические процессы в нашем теле.

Некоторым ярым трудоголикам может показаться, что 15-20 минут вполне достаточно, чтобы отдохнуть и вернуться к труду, но не спеши заканчивать перерыв раньше. От качества проводимой паузы зависит вся последующая деятельность.

Старайся провести эти полчаса не за просмотром соцсетей, а за короткой прогулкой на свежем воздухе, если нет возможности — по крайней мере, проветриванием помещения. Кислород помогает нашему мозгу функционировать лучше.

Хорошим вариантом для перерыва является небольшой блок занятия спортом. Если работаешь дома, то можешь устроить короткую тренировку на 15 минут, а затем возобновить силы. В офисе можно провести легкую зарядку. Физические упражнения разгоняют кровь по телу, что способствует насыщению мозга кислородом и помогает продуктивности.

Однако нельзя игнорировать и личные биоритмы. Например, определенные категории работников лучше всего работают утром, но другие чувствуют прилив вдохновения и сил с обеда или даже под вечер. Здесь задействован принцип “жаворонков” и “сов”. Метод 90/30 можно адаптировать под собственные потребности организма, чтобы стать продуктивнее, например, отложить важные задачи на промежуток времени, который подходит именно тебе.

Конечно, в любом случае, даже с перерывами, в конце дня наше тело будет чувствовать усталость, ведь это естественный процесс. Метод 90/30 — не панацея от потери энергии, он является ключом к продуктивной работе, когда ты работаешь определенный отрезок времени, а затем можешь восстановить силы и продолжить работу.

Благодаря этому лайфхаку твоя прокрастинация станет меньше и мозг удивит своими возможностями. Впоследствии ты привыкнешь управлять временем так, чтобы работа становилась более эффективной и будешь испытывать удовольствие от того, что делаешь.

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