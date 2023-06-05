Никак не могу себя заставить! Советы, как преодолеть нежелание работать

Постоянные рабочие графики давно стали рутинным делом нашей жизни. Ведь современность диктует свои правила – чем больше производительности, тем лучше.

Но у всех бывают моменты, что силы уже просто отсутствуют или находятся на грани. А одна лишь мысль, что нужно идти работать, вводит в состояние полной апатии и нежелание что-либо делать. Это очень распространенная ситуация, но с ней можно бороться.

Только стоит обратить внимание, если нежелание трудиться возникает у тебя иногда из-за определенных факторов – это одно дело. Другое же – это когда оно преследует тебя каждый рабочий день. Тогда вполне возможно, что нужно что-то менять в своей жизни: либо собственное отношение к делу, либо избранную профессию.

Все дело в стрессе?

Стресс – это защитная реакция нашей психики на определенные раздражители. Их бывает достаточно на рабочем месте. Когда время от времени на работе каждый из нас может ссориться с коллегами, не успевать вовремя заканчивать проекты и пропускать дедлайны, или просто испытать усталость.

Но с ним можно бороться, об этом рассказала эксперт Института когнитивного маркетинга психолог Анастасия Сухорукова.

Делегируй и распределяй обязанности и задачи. Научись передавать часть функций подчиненным и концентрируйся на собственных рабочих функциях, а не бери на себя чужие.

Научись передавать часть функций подчиненным и концентрируйся на собственных рабочих функциях, а не бери на себя чужие. Отдыхай. Выйди на свежий воздух, позвони друзьям или родственникам, вздремни 15 минут, если есть возможность. Переключись на несколько минут.

Выйди на свежий воздух, позвони друзьям или родственникам, вздремни 15 минут, если есть возможность. Переключись на несколько минут. Двигайся . Не засиживайся на месте, по возможности всегда двигайся – это отличный способ снять напряжение и восстановить ресурсы.

. Не засиживайся на месте, по возможности всегда двигайся – это отличный способ снять напряжение и восстановить ресурсы. Оптимизируй рацион. Ограничь потребление сахара, углеводов, а также кофеина, алкоголя и транс жиров. Увеличь потребления зеленого чая или воды и омега-3 жирных кислот.

Как преодолеть нежелание работать

Желание не работать может возникать по разным причинам и в разных контекстах. Это может быть как простая истощенность, потеря мотивации или выгорание, так и недовольство работой. Но разрешить эту ситуацию все же можно.

Главное — не паникуй

Если ты будешь мысленно ругать себя за безответственность, рабочие долги и неспособность собрать силы в кучу, то ситуация в корне не изменится. Гораздо лучше пытаться изменить внимание, хорошо подумать и выписать все документы, которые нужно выполнить.

Тогда получается, когда ты структурируешь “зависшую” работу, то, скорее всего, окажется, что все не так страшно и задачи не будут требовать от тебя пару-тройку бессонных ночей.

Изменения подхода к работе

К примеру, если ты устал (-а) от работы за компьютером, замени его, хотя бы на пару часов на блокнот или обычный лист с ручкой. Набросай макет презентации, напиши текст или произведи расчет вручную. Сначала будет немного необычно обходиться без компьютера и держать ручку в руках так долго, но потом привыкнешь.

Еще одной веской причиной заменить гаджет на старые хорошие канцелярские принадлежности является и тот факт, что информация, написанная собственноручно, запоминается гораздо лучше напечатанного текста.

Перестань практиковать прокрастинацию

Представим твоё обычное рабочее утро. Что ты делаешь сразу после включения компьютера? Большинство скажет, что “проверяю почту”, “читаю новости” или “просматриваю социальные сети”. Это неправильный подход. Сразу после старта рабочего дня следует скачать мозг хотя бы легкой, но работой. Так ты получишь требуемый заряд энергии и боевого настроения. А все отвлекающие занятия оставь на потом.

Включить воображение

Если какая-либо задача упорно не дается, то попробуй закрыть глаза и представить, что вся работа уже сделана, и можешь расслабиться. Вероятно, ты почувствуешь облегчение или мечтаешь о том, как проведешь свободное время, а теперь не медли, открой глаза и берись за работу. Вдохновение только улучшит вашу производительность.

Но если с усталостью и нежеланием работать просто так справиться не получается, то дай себе то, чего очень хочется – долгожданный отдых. Восстановив силы, ты сам захочешь работать. Если и это не помогло, дело может быть в выгорании — обратись к специалисту или меняй род деятельности.

Поставь будильник

Иногда работать гораздо лучше и эффективно помогает наличие четкого срока. Так уж мы устроены, что временные границы и рамки организуют и мотивируют нас лучше, чем многие другие методики вместе взятые. То есть, если тебе нужно заставить себя что-нибудь сделать, отведите на выполнение ограниченное количество времени.

Заведи себе будильник, позвонивший в указанное время, установи таймер или поставь напоминание на телефоне. Наличие четких условий работы даст команду мозга сконцентрироваться, а не распределять внимание на отвлекающие факторы.

Мы уже затронули профессиональное выгорание – опасное состояние, которое может испортить работу не только одного человека, но и всего коллектива. Вікна рассказывали, как можно предотвратить выгорание на работе и восстановить свой ресурс.