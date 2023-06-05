Ніяк не можу себе змусити! Поради, як подолати небажання працювати

Постійні робочі графіки давно стали рутинною справою нашого життя. Адже сучасність диктує свої правила — що більше продуктивності, то краще.

Та у всіх бувають моменти, коли сили вже просто відсутні або знаходяться на межі. А одна лише думка, що потрібно йти працювати, вводить в стан повної апатії й небажання будь-що робити. Це дуже поширена ситуація, але з нею можна боротись.

Тільки варто звернути увагу, якщо небажання трудитися виникає у тебе інколи через певні фактори — це одна справа. Інша ж — це коли воно переслідує тебе кожен робочий день. Тоді цілком можливо, що потрібно щось змінювати у своєму житті: або власне ставлення до справи, або обрану професію.

Вся справа в стресі?

Стрес — це захисна реакція нашої психіки на певні подразники. Їх буває достатньо на робочому місці. Коли час від часу на роботі кожен із нас може сваритись з колегами, не встигати вчасно закінчувати проекти та пропускати дедлайни, чи просто зазнати втоми.

Та з ним можна боротися, про це розповіла експертка Інституту когнітивного маркетингу психологиня Анастасія Сухорукова.

Делегуй і розподіляй обов’язки та завдання. Навчись передавати частину функцій підлеглим та концентруйся на власних робочих функціях, а не бери на себе чужі.

Навчись передавати частину функцій підлеглим та концентруйся на власних робочих функціях, а не бери на себе чужі. Відпочивай. Вийди на свіже повітря, зателефонуй друзям чи родичам, подрімай 15 хвилин, якщо маєш можливість. Треба перемикати увагу хоч на кілька хвилин.

Вийди на свіже повітря, зателефонуй друзям чи родичам, подрімай 15 хвилин, якщо маєш можливість. Треба перемикати увагу хоч на кілька хвилин. Рухайся. Не засиджуйся на місці, за можливості завжди рухайся — це чудовий спосіб зняти напругу і відновити ресурси.

Оптимізуй раціон. Обмеж споживання цукру, вуглеводів, а також кофеїну, алкоголю, й трансжирів. Натомість збільш вживання зеленого чаю чи води та омега-3 жирних кислот.

Як подолати небажання працювати

Бажання не працювати може виникати з різних причин і в різних контекстах. Це може бути як проста виснаженість, втрата мотивації чи вигорання, так і невдоволеність роботою. Та вирішити цю ситуацію все ж можна.

Головне — не панікуй

Якщо ти подумки лаятимеш себе за безвідповідальність, робочі борги й нездатність зібрати сили в купу, то ситуація докорінно не зміниться. Набагато краще намагатися змінити увагу, добре подумати та виписати на аркуш паперу всі завдання, котрі потрібно виконати.

Коли ти структуруєш роботу, яка “зависла”, то, найімовірніше, виявиться, що все не так страшно і завдання не вимагатимуть від тебе пари-трійки безсонних ночей.

Зміни підходи до роботи

Наприклад, якщо ти втомився (-лась) від роботи за комп’ютером, заміни його, хоча б на кілька годин на блокнот або звичайний аркуш із ручкою. Накидай макет презентації, напиши текст чи здійсни розрахунок вручну. Спочатку буде трохи незвично обходитись без комп’ютера та тримати ручку в руках так довго, але потім звикнеш.

Ще однією вагомою причиною замінити гаджет на старе добре канцелярське приладдя є і той факт, що інформація, написана власноруч, запам’ятовується набагато краще за надрукований текст.

Припини прокрастинувати

Уявімо твій звичайний робочий ранок. Що ти робиш одразу після того, як увімкнеш комп’ютер? Більшість скаже, що “перевіряю пошту”, “читаю новини” чи “переглядаю соціальні мережі”. Це неправильний підхід. Одразу після старту робочого дня вам варто завантажити мозок хоча б легкою, але роботою. Так ти отримаєш потрібний заряд енергії та бойового настрою. А всі заняття, що відвертають, залиш на потім.

Включити уяву

Якщо якесь завдання вперто не дається, то спробуй закрити очі та уявити, що вся робота вже зроблена, і можеш розслабитися. Ймовірно, ти відчуєш полегшення або помрієш про те, як проведеш вільний час, а тепер не зволікай, розплющ очі й берись за роботу. Натхнення лише покращить твою продуктивність.

Але якщо з утомою і небажанням працювати просто так впоратися не виходить, то дай собі те, чого дуже хочеться — довгоочікуваний відпочинок. Відновивши сили, ти захочеш працювати. А якщо ні — звертайся до спеціаліста, це може бути вигорання. Або просто треба змінювати вид діяльності.

Постав будильник

Іноді працювати набагато краще та ефективніше допомагає наявність чіткого дедлайну. Так вже ми влаштовані, що тимчасові межі та рамки організують і мотивують нас краще, ніж багато інших методик разом узятих. Тобто, якщо тобі потрібно змусити себе щось зробити, відведи на виконання обмежену кількість часу.

Заведи собі будильник, який пролунає у вказаний час, встанови таймер або постав нагадування на телефоні. Наявність чітких умов роботи дасть команду мозку сконцентруватися, а не розподіляти увагу на фактори, що відвертають увагу.

Ми трішки почали говорити про професійне вигорання — небезпечний стан, який може зіпсувати роботу не тільки однієї людини, а й усього колективу. Ми розповідали раніше, як можна запобігти вигоранню на роботі та відновити свій ресурс.