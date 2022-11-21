Професійне вигорання під час війни — як віднайти ресурс та відновити продуктивність

Професійне вигорання — небезпечний стан, який може зіпсувати роботу не тільки однієї людини, а й усього колективу.

Воно може мати багато причин, однією з яких є хронічна втома. Під час війни ця проблема лише загострюється. Адже багато українців підсвідомо забороняють собі відпочивати, боячись не приносити користь державі в такий скрутний час.

Однак усе ж є інструменти, як навіть під час війни наповнювати себе ресурсом та запобігти вигоранню на роботі. Ними поділився медичний психолог та нейропсихолог Дмитро Вакуленко.

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Професійне вигорання під час війни

“Немає часу на вигорання!”, “Зараз не на часі йти на лікарняний”, “Яка відпустка, в країні війна” — чи знайомі тобі ці фрази? Найчастіше такі вислови можна почути від представників професій, які працюють з людьми та допомагають іншим.

Вакуленко зазначає, що така поведінкова модель була й раніше, але під час повномасштабного вторгнення РФ вона зустрічається в багатьох українців. Утім варто розуміти, що війна — це не спринт, а марафон.

Вона триває вже не один місяць й очевидно, що не завершиться за два-три тижні. А тому люди мають дозволити собі жити, а не існувати. При цьому завжди пам’ятати, якою ціною виборюється вільне життя в Україні.

Свідома чи підсвідома заборона, яку часто самі собі встановлюють люди, на відпочинок, відновлення чи одужання може призвести до вичерпання ресурсів та професійного вигорання.

Це негативно позначиться на виконанні поставлених задач усього колективу. Бо ж над проектом працює не одна людина, а вся команда. Тож надзвичайно важливо, щоб кожен її член був активним та продуктивним.

Якщо в колективі розпочнеться динамічна тенденція професійного вигорання, то все піде шкереберть, незалежно від старту, крутості ідей, доступних ресурсів та бюджету, — пояснює Вакуленко.

Тому треба працювати на випередження, вибудувавши правильну модель робочого процесу.

Як віднайти ресурс

Психолог поділився трьома ключовими інструментами, які допоможуть тобі впоратись з викликами життя та відновити свій емоційний ресурс на роботі.

Плануй свій день

Ні, не треба планувати купу справ, які б ти теоретично хотів(-ла) зробити. Концентруйся на тому, що ти точно зможеш виконати протягом дня.

При цьому розподіли завдання за пріоритетністю. Перш за все виконуй найважливіші та термінові справи.

Якщо ж порядок справ не має значення, то я починаю з найпростіших і тих, що потребують менше часу, — ділиться психолог.

Однак, перед тим, як щось планувати, одразу проговори, що не панікуватимеш, якщо щось пішло не так. У цьому випадку потрібно спокійно скорегувати свій графік залежно від пріоритетів та продовжити виконувати завдання.

Додай у план ресурсні активності

Таку нову корисну звичку потрібно методично та постійно прищеплювати собі. А тому підбирай прості та доступні активності, які ти зможеш робити регулярно.

Так вони швидко стануть невіддільною частиною твого життя. Згодом можна вже розширювати перелік активностей — додавати щось нове й триваліше за часом.

Також обов’язково вписуй у свій план на день відпочинок чи паузу в роботі. Не забувай і про базову турботу про себе — режим сну, повноцінне харчування, здорове фізичне навантаження, відмову від шкідливих звичок тощо.

Пам’ятай про свої цінності

Цінності — це глибинні бажання нашого серця, наші орієнтири, які визначають, як і в якому напрямку ми рухаємось мапою свого життя, — зазначає Вакуленко.

Якщо ти чітко усвідомлюєш свої цінності, то розумієш, що й для чого робиш. Добре сформована мотивація допоможе планувати та впроваджувати ресурсні активності системно та на довгостроковій основі.

До речі, 29 листопада о 19:00 пройде безкоштовний онлайн-вебінар, на якому Дмитро Вакуленко розповість про:

синдром вигорання;

принципи розвитку резільєнтності;

техніки сповнення життя ресурсом.

Усі учасники заходу отримають відеозапис вебінару та робочі матеріали. Зареєструватись можна за посиланням.

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