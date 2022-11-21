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Професійне вигорання під час війни — як віднайти ресурс та відновити продуктивність

Олена Яковлєва, редакторка сайту 21 Листопада 2022, 08:00
Професійне вигорання під час війни — як віднайти ресурс та відновити продуктивність
Фото: Pexels

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