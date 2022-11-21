Профессиональное выгорание во время войны — как найти ресурс и восстановить продуктивность

Профессиональное выгорание — опасное состояние, которое может испортить работу не только одного человека, но и всего коллектива.

У него может быть многоженство причин, одной из которых является хроническая усталость. Во время войны эта проблема только обостряется. Ведь многие украинцы подсознательно запрещают себе отдыхать, боятся не принести пользу стране в столь сложное время.

Однако все же есть инструменты, как даже во время войны наполнять себя ресурсом и предотвратить выгорание на работе. Ими поделился медицинский психолог и нейропсихолог Дмитрий Вакуленко.

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Профессиональное выгорание во время войны

“Нет времени на выгорание!”, “Сейчас не время идти на больничный”, “Какой отпуск, в стране война” — знакомы ли тебе эти фразы? Чаще всего такие высказывания можно услышать от представителей профессий, которые работают с людьми и помогают другим.

Вакуленко отмечает, что такая поведенческая модель была и раньше, но во время полномасштабного вторжения РФ она встречается у многих украинцев. Однако следует понимать, что война — это не спринт, а марафон.

Она длится уже не один месяц и очевидно, что не завершится через две-три недели. Поэтому люди должны позволить себе жить, а не существовать. При этом всегда помнить, какой ценой защищается свободная жизнь в Украине.

Сознательный или подсознательный запрет, который часто сами себе устанавливают люди, на отдых, восстановление или выздоровление может привести к истощению ресурсов и профессиональному выгоранию.

Это негативно отразится на выполнении поставленных задач всего коллектива. Ведь над проектом работает не один человек, а вся команда. Поэтому очень важно, чтобы каждый ее член был активным и продуктивным.

Если в коллективе начнется динамическая тенденция профессионального выгорания, то все пойдет кувырком, независимо от старта, крутизны идей, доступных ресурсов и бюджета, — объясняет Вакуленко.

Поэтому следует работать на опережение, выстроив правильную модель рабочего процесса.

Как найти ресурс

Психолог поделился тремя ключевыми инструментами, которые помогут справиться с вызовами жизни и восстановить свой эмоциональный ресурс на работе.

Планируй свой день

Нет, не нужно планировать кучу дел, которые ты теоретически хотел(-а) бы сделать. Сосредоточься на том, что ты точно сможешь выполнить в течение дня.

При этом распредели задачи по приоритетности. Прежде всего выполняй самые важные и срочные дела.

Если же порядок дел не имеет значения, то я начинаю с самых простых и тех, которые требуют меньше всего времени, — делится психолог.

Однако перед тем, как что-то планировать, сразу проговори, что не будешь паниковать, если что-то пошло не так. В этом случае следует спокойно скорректировать свой график в зависимости от приоритетов и продолжить выполнять задачи.

Добавь в план ресурсные активности

Такую новую полезную привычку нужно методично и постоянно прививать себе. Поэтому подбирай простые и доступные активности, которые ты сможешь делать регулярно.

Так они быстро станут неотъемлемой частью твоей жизни. Дальше можно уже расширять список активностей — добавлять что-то новое и более длительное по времени.

Также обязательно вписывай в свой план на день отдых или паузу на работе. Не забывай и о базовой заботе о себе — режиме сна, полноценном питании, здоровой физической нагрузке, отказе от вредных привычек и т.д.

Помни о своих ценностях

Ценности — это глубинные желания нашего сердца, наши ориентиры, которые определяют, как и в каком направлении мы двигаемся по карте своей жизни, — отмечает Вакуленко.

Если ты четко осознаешь свои ценности, то понимаешь, что и для чего делаешь. Хорошо сформированная мотивация поможет планировать и внедрять ресурсные активности системно и на долгосрочной основе.

Кстати, 29 ноября в 19:00 пройдет бесплатный онлайн-вебинар, на котором Дмитрий Вакуленко расскажет о:

синдроме выгорания;

принципах развития резильентности;

техниках наполнения жизни ресурсом.

Все участники мероприятия получат видеозапись вебинара и рабочие материалы. Зарегистрироваться можно по ссылке.

Одним из проявлений профессионального выгорания является прокрастинация. Психотерапевт Павел Дзиковский рассказал, о чем она свидетельствует и нужно ли ее бояться.

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