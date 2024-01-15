Прокрастинуєш на роботі? Розкажемо про метод 90/30, щоб стати ефективніше

Помічаєш, що подеколи під час роботи складно концентруватися на своїх обов’язках, а мозок відчайдушно відволікається на все підряд? Це тому, що ми потребуємо періодичних перерв, але через інтенсивний графік свідомо обмежуємо себе в паузах. Проте метод 90/30 доводить, що перерви не просто необхідні, але й корисні!

Читай у матеріалі, як саме метод 90/30 впливає на працездатність, зменшує припливи прокрастинації й змушує наш мозок працювати ефективніше.

Метод 90/30: що потрібно знати про лайфхак

Метод 90/30 — це розподіл праці й відпочинку, згідно з яким 90 хвилин виконання задач чергуються із 30-хвилинною перервою. Важливо, щоб у перші 90 хвилин роботи виконувалися найпріоритетніші завдання, поступово переходячи до менш нагальних. Дослідники з тайм-менеджменту стверджують, що саме перші години праці є найбільш продуктивними й саме на них слід зосередити те, що потребує найбільшої уваги.

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Метод був запропонований підприємцем Томасом Оппонгом, який звернув увагу на те, що під час 90 хвилин інтенсивної роботи над однією задачею він максимально зосереджувався на її вирішенні, ні на що не відволікаючись, а згодом, після півгодинної перерви, почував себе готовим до наступного блоку роботи.

Розподілом задач він займався напередодні ввечері, щоб зранку точно знати, за що братися найперше. Три місяці такого графіка дали свій результат — він помітив якісне виконання роботи без додаткового перенавантаження.

Оппонг також виявив, що його особиста продуктивність падала протягом дня, і тому список пріоритетності задач дав йому можливість не відкладати дійсно термінові речі на потім, аби не забути про них або не мати достатньо енергії на виконання.

Як використовувати лайфхак під час роботи

За півтори години безперервної праці мозок повністю концентрується на роботі, віддаючи максимум свого потенціалу. І хоча 90 хвилин можуть здаватись доволі довгим проміжком часу, повір: це краще, ніж короткими періодами робити мінімум і постійно відволікатися на соціальні мережі.

Щоб не втрачати фокус на роботі, відклади свій мобільний телефон і вимкни сповіщення. Наступні півтори години присвяти роботі й намагайся сконцентруватись на одній задачі. Не намагайся розпорошувати увагу на декілька одразу — це знизить їхню якість. Принцип методу 90/30 полягає в ефективності розв’язання задачі, а не в кількості.

Переконайся, що протягом цього часу ти добросовісно виконуєш завдання, не думаючи про сторонні речі. Важливо змусити мозок включитись у роботу на повну силу. Якщо здаватиметься, що це складно, пам’ятай, що ти матимеш достатньо часу на відновлення розумового ресурсу під час перерви.

Щоб краще зосередитися, можна слухати музику, найкращий варіант — щось спокійне, наприклад, класику. Це допоможе не звертати увагу на зовнішні чинники, а пірнути у виконання обов’язків.

Не забувай про перерви

Обов’язково зроби перерву на 30 хвилин. Чому саме півгодини? Науковці стверджують, що це — базовий цикл активності й відпочинку нашого організму. Вночі наш мозок проходить 5 циклів сну протягом 90 хвилин, згодом — відпочиває 25-30 хвилин. Під час розумової активності цей графік ефективно працює, адже копіює фізіологічні процеси в нашому тілі.

Деяким затятим трудоголікам може здатись, що 15-20 хвилин цілком достатньо, аби відпочити й повернутися до праці, але не поспішай закінчувати перерву раніше. Від якості проведеної паузи залежить вся наступна діяльність.

Намагайся провести ці півгодини не за переглядом соцмереж, а за короткою прогулянкою на свіжому повітрі, якщо немає можливості — принаймні провітрюванням приміщення. Кисень допомагає нашому мозку функціонувати краще.

Гарним варіантом для перерви є й невеликий блок заняття спортом. Якщо працюєш вдома, то можеш влаштувати коротке тренування на 15 хвилин, а згодом відновити сили. В офісі можна провести легку зарядку. Фізичні вправи розганяють кров по тілу, що сприяє насиченню мозку киснем і допомагає продуктивності.

Однак, не можна ігнорувати й особисті біоритми. Наприклад, певні категорії працівників найкраще працює зранку, але інші відчувають приплив натхнення й сил з обіду або навіть надвечір. Тут задіяний принцип “жайворонків” і “сов”. Метод 90/30 можна адаптувати під власні потреби організму, щоб стати ще продуктивніше, наприклад, відкласти важливі задачі на той проміжок часу, який підходить саме тобі.

Звісно, в будь-якому випадку, навіть з перервами, наприкінці дня наше тіло відчуватиме втому, адже це природний процес. Метод 90/30 — не панацея від втрати енергії, він є ключем до продуктивної роботи, коли ти працюєш певний відрізок часу, а потім можеш відновити сили й продовжити роботу.

Завдяки цьому лайфхаку твоя прокрастинація стане меншою і мозок здивує своїми можливостями. Згодом ти звикнеш керувати часом так, аби робота ставала більш ефективною і відчуватимеш задоволення від того, що робиш.

Усе ще не можеш здолати свою прокрастинацію? Читай про те, як боротися з небажанням працювати.

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