Финансовая грамотность для детей и молодежи: МОН представила программу образовательной Рамки

Главной задачей учебных заведений является формирование всесторонне развитых личностей, обладающих базовыми навыками и знаниями по основным дисциплинам.

Однако для многих учащихся и студентов совершенно неизведанной остается финансовая сторона жизни. Поэтому бытует мнение о неприспособленности математических дисциплин к жизни.

В настоящее время межведомственная рабочая группа в составе специалистов Национального банка Украины, Фонда гарантирования вкладов физических лиц, Министерства образования и науки Украины и Национальной комиссии по ценным бумагам и фондовому рынку подготовила образовательную Рамку финансовых компетентностей детей и молодежи Украины.

Сейчас также смотрят

Что известно о Рамке, какие основные знания и компетентности должны иметь дети от пяти до 18 лет и какова цель подготовки документа — рассказали в МОН. Мы тоже делимся важной информацией с тобой.

Рамка финансовых компетентностей детей и молодежи Украины

Цель подготовки такого документа — содействовать совместному пониманию финансовых знаний для детей и молодежи среди государственных органов власти, учебных заведений, частных организаций.

Речь идет также о знаниях, навыках и умениях, а также понимании основных финансовых вопросов, отношении к вопросам управления личными финансами и финансовыми услугами.

— Развитие финансовой грамотности для Национального банка — один из приоритетов. Согласно исследованиям, уровень финансовой грамотности молодежи на низком уровне, и мы стремимся это изменить.

Рамка финансовых компетентностей детей и молодежи Украины — это существенный шаг для обеспечения последовательного и комплексного подхода к развитию государственной политики в сфере повышения уровня финансовой грамотности детей и молодежи. Следующий шаг — разработка в соответствии с Рамкой учебных программ и материалов и внедрение их в учебный процесс, — прокомментировал председатель Национального банка Украины Андрей Пышный.

За основу для разработки Рамки финансовых компетентностей использовали уже существующую модель финансовых компетентностей для молодежи OECD/INFE Core Competencies Framework on financial literacy for Youth, созданной Организацией экономического сотрудничества и развития (ОЭСР). Эту модель актуализировали под украинский контекст.

По словам министра образования и науки Украины Оксена Лисового, такая Рамка должна сформировать базовые знания и навыки у детей и молодежи по финансовым вопросам, а отсюда — грамотное распоряжение средствами и улучшение уровня жизни в будущем.

Программа новой Рамки финансовой компетентности

МОН прогнозирует, что расширение работы Рамки будет способствовать реализации государственной политики в распространении финансовой грамотности и финансовой инклюзии.

Также она обеспечит реализацию в Новой украинской школе дисциплины Предприимчивость и финансовая грамотность и образовательного направления Ребенок в социуме. Социально-финансовая грамотность.

— Создание Рамки финансовых компетентностей детей и молодежи является еще одним шагом к построению национальной консолидированной системы по развитию и внедрению базового финансового образования, — отметила директор-распорядитель ФГВФЛ Светлана Рекрут.

Программа Рамки повторяет структуру Рамки финансовых компетентностей взрослого населения Украины. Компетентности здесь разделены на четыре раздела: Деньги и соглашения, Планирование и управление финансами, Риски и вознаграждение и Финансовый ландшафт.

Каждый раздел имеет свои темы и сквозные линии, включая цифровые финансовые навыки, знания в области устойчивого развития, предприимчивость и гражданскую ответственность.

Всего в Рамке описано примерно 900 финансовых компетентностей, которыми должны овладеть учащиеся до окончания дошкольного, начального (четвертый класс), базового среднего (девятый класс) и профильного среднего образования (12 класс).

Вместе с тем об отношении к деньгам и финансовым возможностям с детьми советуют говорить и психологи. Однако как сделать это так, чтобы ребенок не боялся ошибок и не относился к деньгам плохо? Советы давал Дмитрий Карпачев.

А еще у Вікон есть крутой Telegram и классная Instagram-страница.

Подписывайся! Мы публикуем важную информацию, эксклюзивы и интересные материалы для тебя.