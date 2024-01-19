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Фінансова грамотність для дітей та молоді: МОН презентувало програму освітньої Рамки

Вікторія Мельник, журналістка сайту 19 Січня 2024, 14:00
рамка фінансових компетентностей
Фото: Pexels

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