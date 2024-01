Фінансова грамотність для дітей та молоді: МОН презентувало програму освітньої Рамки

Головним завданням навчальних закладів є формування всебічно розвинених особистостей, які володіють базовими навичками та знаннями з основних дисциплін.

Однак для багатьох учнів та студентів абсолютно незвіданою залишається фінансова сторона життя. Через це побутує думка про непристосованість математичних дисциплін до життя.

Нині міжвідомча робоча група в складі фахівців Національного банку України, Фонду гарантування вкладів фізичних осіб, Міністерства освіти і науки України та Національної комісії з цінних паперів і фондового ринку підготувала освітню Рамку фінансових компетентностей дітей та молоді України.

Зараз також дивляться

Що відомо про Рамку, які основні знання та компетентності повинні мати діти віком від пʼяти до 18 років та яка мета підготовки документа — розповіли у МОН. Ми також ділимося важливою інформацією з тобою.

Рамка фінансових компетентностей дітей та молоді України

Мета підготовки такого документа — сприяти спільному розумінню фінансових знань для дітей та молоді, серед державних органів влади, закладів освіти, приватних організацій.

Йдеться також про знання, навички та вміння, а також про розуміння основних фінансових питань, ставлення до питань управління особистими фінансами та фінансовими послугами.

— Розвиток фінансової грамотності для Національного банку є одним із пріоритетів. Згідно з дослідженнями, рівень фінансової грамотності молоді — на низькому рівні, і ми прагнемо це змінити.

Рамка фінансових компетентностей дітей та молоді України — це суттєвий крок для забезпечення послідовного й комплексного підходу в розбудові державної політики у сфері підвищення рівня фінансової грамотності дітей та молоді. Наступний крок — розроблення відповідно до Рамки навчальних програм і матеріалів та впровадження їх у навчальний процес, — прокоментував голова Національного банку України Андрій Пишний.

За основу для розроблення Рамки фінансових компетентностей використали вже наявну модель фінансових компетентностей для молоді OECD/INFE Core Competencies Framework on financial literacy for Youth, яку створила Організація економічного співробітництва та розвитку (ОЕСР). Цю модель актуалізували під український контекст.

За словами міністра освіти і науки України Оксена Лісового, така Рамка повинна сформувати базові знання та навички у дітей та молоді щодо фінансових питань, а звідси — грамотне розпорядження коштами та покращення рівня життя у майбутньому.

Програма нової Рамки фінансової компетентності

МОН прогнозує, що поширення роботи Рамки сприятиме втіленню державної політики у поширенні фінансової грамотності та фінансової інклюзії.

Також вона забезпечить реалізацію у Новій українській школі дисципліни Підприємливість і фінансова грамотність та освітнього напряму Дитина в соціумі. Соціально-фінансова грамотність.

— Створення Рамки фінансових компетентностей дітей та молоді є ще одним кроком до побудови національної консолідованої системи з розвитку і впровадження базової фінансової освіти, — зауважила директорка-розпорядниця ФГВФО Світлана Рекрут.

Програми Рамки повторює структуру Рамки фінансових компетентностей дорослого населення України. Компетентності тут поділено на чотири розділи: Гроші та угоди, Планування та управління фінансами, Ризики та винагорода й Фінансовий ландшафт.

Кожен розділ має свої теми та наскрізні лінії, серед яких цифрові фінансові навички, знання у сфері сталого розвитку, підприємливість та громадянська відповідальність.

Загалом у Рамці описано приблизно 900 фінансових компетентностей, які мають опанувати учні до моменту закінчення дошкільної, початкової (четвертий клас), базової середньої (девʼятий клас) і профільної середньої освіти (12 клас).

Разом з тим, про ставлення до грошей та фінансових можливостей з дітьми радять говорити й психологи. Однак як зробити це так, аби дитина не боялася помилок та не ставилася до грошей погано? Поради давав Дмитро Карпачов.

А ще у Вікон є крутий Telegram та класна Instagram-сторінка.

Підписуйся! Ми публікуємо важливу інформацію, ексклюзиви та цікаві матеріали для тебе.