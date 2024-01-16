Какие нормы рабочего времени в 2024 году: продолжительность во время военного положения

Во время военного положения, как известно, отменяются дополнительные выходные на праздники. Поэтому у многих людей изменились графики работы, продолжительность рабочего времени и количество выходных. Читай в нашем материале, какая норма рабочего времени 2024 в Украине.

Норма рабочего времени 2024 в Украине: последние изменения

В 2024 году будет 366 календарных дней. Нерабочих, то есть выходных (суббота и воскресенье) в пятидневной рабочей неделе будет 104 дня. Рабочих дней в 2024 году будет 262.

Если считать по 40-часовому графику в неделю (5 дней работы в неделю по 8 часов) — это 2096 часов в год. По 36-часовому — 1886 часов. По 24-часовому графику в неделю — 1257 часов.

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До начала полномасштабной войны нормы продолжительности рабочего времени для работников устанавливало Министерство экономики. На время военного положения норм продолжительности фактически нет, поэтому работодатели либо остались на старых графиках, либо адаптировали их.

У людей, которые работают в частных учреждениях, могут быть дополнительные выходные и праздничные дни. Поэтому их нормы рассчитываются бухгалтерами отдельно.

Кроме того, для работников государственных учреждений могут быть сокращенные рабочие дни в пятницу или понедельник. Поэтому годовая норма продолжительности рабочего времени может отличаться.

Нормальная (стандартная) продолжительность рабочего времени в Украине в неделю — 40 часов.

Для работников критической инфраструктуры, оборонного сектора, обеспечения жизнедеятельности количество часов может быть увеличено до 60 в неделю.

36-часовую рабочую неделю чаще всего имеют учители-методисты дошкольных учреждений, врачи, научно-педагогические работники, работники учреждений с вредными условиями труда, подростки 16-18 лет.

24-часовая рабочая неделя чаще всего у подростков 15-16 лет и подростков 14-16 лет, которые имеют право работать только на каникулах.

Сверхурочные часы работы можно включать в план, они оплачиваются. Однако есть ограничения — не более 4 часов за два дня подряд, не более 120 часов в год на одного работника.

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