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Кому-то принесет прибыль, а некоторым — увольнение? Как искусственный интеллект повлияет на рынок труда в мире

Даниэла Долотова, журналист сайта 15 января 2024, 21:30
Кому-то принесет прибыль, а некоторым — увольнение? Как искусственный интеллект повлияет на рынок труда в мире
Фото: Unsplash

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