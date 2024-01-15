Кому-то принесет прибыль, а некоторым — увольнение? Как искусственный интеллект повлияет на рынок труда в мире

Искусственный интеллект продолжает широко применяться специалистами из разных профессий. Поэтому Международный валютный фонд решил исследовать, каким может быть его влияние в будущем на формирование рынка труда.
По словам директора-распорядительницы МВФ Кристалины Георгиевой, в большинстве сценариев искусственный интеллект может ухудшить общее неравенство, что может повлечь за собой социальную напряженность. Поэтому чиновник посоветовала политикам уже обратить внимание на этот аспект.
По мнению специалистов МВФ, в развитых странах практически 60% рабочих мест могут испытать влияние искусственного интеллекта. Почти половина представителей этих профессий смогут извлекать выгоду от работы с ИИ.
Однако в других случаях наличие этой технологии может снизить спрос на некоторых специалистов, что может привести к сокращению и уменьшению заработной платы.
В странах с развивающейся экономикой влияние ИИ будет несколько меньше — 40%. А вот в государствах с низким уровнем дохода он составит 26%.
Эти данные свидетельствуют о том, что страны с переходной экономикой и развивающиеся страны сталкиваются с меньшим количеством немедленных разрушений, вызванных искусственным интеллектом.
Эти данные свидетельствуют о том, что страны с переходной экономикой и развивающиеся страны сталкиваются с меньшим количеством немедленных разрушений, вызванных искусственным интеллектом.
В то же время, такая разница в показателях влияния может привести к ситуации, когда технология искусственного интеллекта и разный уровень его применения может привести к углублению неравенства между странами и их развитием.
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