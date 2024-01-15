Кому-то принесет прибыль, а некоторым — увольнение? Как искусственный интеллект повлияет на рынок труда в мире

Искусственный интеллект продолжает широко применяться специалистами из разных профессий. Поэтому Международный валютный фонд решил исследовать, каким может быть его влияние в будущем на формирование рынка труда.

По словам директора-распорядительницы МВФ Кристалины Георгиевой, в большинстве сценариев искусственный интеллект может ухудшить общее неравенство, что может повлечь за собой социальную напряженность. Поэтому чиновник посоветовала политикам уже обратить внимание на этот аспект.

Как искусственный интеллект может повлиять на рынок труда

По мнению специалистов МВФ, в развитых странах практически 60% рабочих мест могут испытать влияние искусственного интеллекта. Почти половина представителей этих профессий смогут извлекать выгоду от работы с ИИ.

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Однако в других случаях наличие этой технологии может снизить спрос на некоторых специалистов, что может привести к сокращению и уменьшению заработной платы.

В странах с развивающейся экономикой влияние ИИ будет несколько меньше — 40%. А вот в государствах с низким уровнем дохода он составит 26%.

Эти данные свидетельствуют о том, что страны с переходной экономикой и развивающиеся страны сталкиваются с меньшим количеством немедленных разрушений, вызванных искусственным интеллектом.

В то же время, такая разница в показателях влияния может привести к ситуации, когда технология искусственного интеллекта и разный уровень его применения может привести к углублению неравенства между странами и их развитием.

Ранее мы также рассказывали, как российская пропаганда использует искусственный интеллект против украинцев.

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