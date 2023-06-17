Научиться может каждый/-ая! Особенности работы хореографа и чем эта профессия интересна

Сергей Костецкий — хореограф. Он знает, какие ошибки допускают танцоры чаще всего. Он расскажет об особенностях работы хореографа, а еще почему эта профессия интересна и танцевать может каждый. Читай подробно в материале.

Особенности работы хореографа

Хореограф Сергей Костецкий подробно рассказал о своей профессии программе Утро в Большом Городе. Учиться на хореографа нужно с детства, а затем закреплять знания в университете. Ведь в вузах не учат, а только закрепляют знания.

Хореограф может зарабатывать очень разные суммы. Если это преподаватель в небольшом городке — 100 грн за занятие, а если это топовый тренер — даже €200 за 45 минут. Танцевать могут научиться все, это зависит от желания.

Сейчас также смотрят

Если человек приходит на занятия и говорит, что он “дерево”, первое, что нужно сделать — заверить его, что это не так. Следует объяснить, что танцевать не так сложно, как кажется и следует начинать с элементарного. Постепенно ученики будут влюбляться в танец.

Главными ошибками танцоров Сергей считает, когда люди не слушают музыку и не попадают в ритм. Также для танцев важно чувствовать партнершу или партнера, нужно понимать, что это парный танец.

Людям, которые стесняются танцевать, Сергей Костецкий советует приходить на занятия, чтобы преодолеть свой страх.

Вы увидите, что ничего страшного в танцах нет, и захотите прийти еще.

Если у тебя появилось желание продолжать посещать танцы — это знак того, что ты можешь развиваться в этой сфере. Танцы помогают избавляться от проблем и лишних мыслей, почувствовать себя в приятной атмосфере.

А если ты присматриваешься к йоге, читай, как йога влияет на организм и смотри полезные упражнения от тренера.

А еще у Вікон есть свой Telegram-канал. Подписывайся, чтобы не пропустить самое интересное!