Навчитися може кожен! Які особливості роботи хореографа та чим ця професія цікава

Сергій Костецький — хореограф. Він знає, яких помилок припускаються танцівники найчастіше. Він розповість про особливості роботи хореографа, а ще — чому ця професія цікава і танцювати може кожен. Читай детально в матеріалі.

Особливості роботи хореографа

Хореограф Сергій Костецький детально розповів про свою професію програмі Ранок у Великому Місті. Навчатися на хореографа потрібно змалечку, а потім закріплювати знання в університеті. Адже у ВНЗ не навчають, а лише закріплюють знання.

Хореограф може заробляти дуже різні суми. Якщо це викладач у невеликому містечку — 100 грн за заняття, а якщо це топовий тренер — навіть €200 за 45 хвилин. Танцювати можуть навчитися всі, усе залежить від бажання.

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Якщо людина приходить на заняття та каже, що вона “дерево”, перше, що слід зробити — запевнити її, що це не так. Потрібно пояснити, що танцювати не так складно, як здається, і слід починати з елементарного. Поступово учні закохуватимуться в танець.

Найголовнішими помилками танцівників Сергій вважає, коли люди не слухають музику та не потрапляють у ритм. Також для танців важливо відчувати партнерку чи партнера, потрібно усвідомлювати, що це парний танець (якщо це так).

Людям, які соромляться танцювати, Сергій Костецький радить приходити на заняття, щоб подолати свій страх.

Ви побачите, що нічого страшного в танцях немає, і захочете прийти ще.

Якщо в тебе з’явилося бажання продовжувати відвідувати танці — це знак того, що ти можеш розвиватися в цій сфері. Танці допомагають позбуватися проблем та зайвих думок, відчути себе в приємній атмосфері.

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