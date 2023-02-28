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Дозволити собі не робити нічого: що таке сабатікал та для чого він треба

Вероніка Кононенко, редакторка сайту 28 Лютого 2023, 09:00
Дозволити собі не робити нічого: що таке сабатікал та для чого він треба
Фото: Unsplash

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