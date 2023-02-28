Позволить себе не делать ничего: что такое сабатикал и зачем он нужен

Иногда кажется, будто мир летит на бешеных скоростях, а тебе нужно успевать за его ритмом. Переживать события войны, работать с утра до ночи, развивать собственное дело или новые навыки, заботиться о родных и детях. Между тем права на отдых попросту нет.
Каким бы быстрым ни был мир, человек — не робот. Мы не можем тяжело работать целый год без выходных и перерывов и оставаться такими же жизнерадостными энтузиастами.
Когда внутренний резерв энергии иссякает, а ты работаешь на последней капле горючего, которой хватает только на часть дел, верными спутниками становятся апатия и усталость.
Так что ты медленно, но уверенно приближаешься к выгоранию. Когда это состояние уже дышит в затылок, есть смысл подумать о сабатикале, дать себе полный отдых от всего.
Собственница бренда одежды Анастасия Бурма дважды перевозила производство во время войны. А SEO-специалистка в IT-компании Ксения Демченко с начала войны посвящала все время работе.
Так что девушки уже хорошо знакомы с профессиональным выгоранием, когда дальше работать нет сил. На примере их историй мы расскажем, что такое сабатикал, когда нужно брать такой отпуск и почему заботиться о себе — это важно.
Сабатикалом называют пролонгированный отпуск. Он значительно длиннее стандартной недели: от нескольких месяцев до года.
Во время сабатикала человек берет паузу в своей деятельности и пытается разобраться с собой или сделать что-то, чем не успевает заниматься в рабочее время.
Чаще всего такой отпуск является превентивной мерой от профессионального выгорания, но когда мы говорим о сабатикале во время войны — это, скорее, следствие выгорания.
Ведь многие работают сверхурочно и без отдыха, а в рабочий день входят из последних сил. Когда появляется осознание, что все это спринт, а бежать придется марафон, на который нужен ресурс — на помощь приходит сабатикал.
Анастасия Бурма имеет свой бренд одежды и двоих детей. До полномасштабного наступления они жили в Харькове, а после — дважды меняли местожительство и начинали все с нуля.
Женщине приходилось перевозить не только себя, детей, все вещи, но и релоцировать бизнес: искать новый персонал, новый цех.
Женщина закрыла все 150 открытых заказов, которые ждали клиентов от 24 февраля, и даже начала работать над двумя крупными проектами.
Первый — коллаборация с институтом прикладного искусства в Косово. Бренду поручили пошив рубашек с декоративными элементами, разрабатываемыми студентами. Второй — проект с итальянской художницей.
Где-то в сентябре у нас начал заканчиваться лен, и я почувствовала, как вместе с этим леном заканчиваюсь и я.
Где-то в сентябре у нас начал заканчиваться лен, и я почувствовала, как вместе с этим леном заканчиваюсь и я.
Женщина почувствовала моральное истощение из-за всех событий. Хотя она справилась со всеми вызовами, но понимала, что дальше работать не может. Даже уговоры не сработали.
После возвращения из рабочей поездки в Париж пошла полоса технических затруднений, которые Анастасия знала, как решить, но не хотела.
Рубашки не прошли краш-тест, потому что принт был технически неправильно сделан. С художницей, с которой работал бренд, не смогли сойтись в ряде решений. Тогда она поняла, что закрывает бренд.
Ранее подобное выгорание Анастасия уже ощущала. Тогда она открывала свою первую мастерскую, тоже много переезжала и проходила через ряд мелких неприятных ситуаций.
Подъезжала к мастерской и сидела в машине по два часа, потому что не могла выйти и пойти на работу. И вот, война и куча других ситуаций привели ее к похожему состоянию.
Я не говорила публично, что иду в сабатикал. Просто сообщила, что закрываю бренд, поскольку нет больше льна, чтобы шить. И люди в это поверили: и друзья, и клиенты, и я сама.
Я не говорила публично, что иду в сабатикал. Просто сообщила, что закрываю бренд, поскольку нет больше льна, чтобы шить. И люди в это поверили: и друзья, и клиенты, и я сама.
В это время женщину поддержал муж. Дал Анастасии полгода для отдыха и учебы. Так что она решила, что вернется в феврале с новой коллекцией.
— Сначала меня ничего не радовало, я не стала сразу вдохновляться всем вокруг. Мне нужно было время осознать, что большой кусок жизни закончился, — говорит женщина.
Она должна принять тот факт, что закрыла бренд во время войны. Не потому, что война физически повлияла на это, а потому, что повлияла морально.
Я боялась осуждения публичного. Мне вообще было как-то сложно признаться в том, что случилось, что на самом деле я не вывезла.
Я боялась осуждения публичного. Мне вообще было как-то сложно признаться в том, что случилось, что на самом деле я не вывезла.
Удалось это принять и понять только в Турции, куда Анастасия поехала отдыхать с детьми. Первые дни после начала отпуска женщина пыталась активно что-то делать, искать новые проекты и идеи. Пока не поняла, что нужно время на то, чтобы прожить потерю бизнеса.
Когда я поняла, что должна дать себе время и действительно ничего не делать, разве что поплакать. Я впервые почувствовала, что могу просто гулять, чтобы дышать, а не смотреть других людей, чтобы вдохновляться на новую коллекцию.
Когда я поняла, что должна дать себе время и действительно ничего не делать, разве что поплакать. Я впервые почувствовала, что могу просто гулять, чтобы дышать, а не смотреть других людей, чтобы вдохновляться на новую коллекцию.
Где-то через два месяца тотального отдыха женщина переключила внимание на уход за собой. Начала заниматься спортом, делать процедуры досмотра и вылечила себя этим.
Она поделилась, что почувствовала, будто отстраивает себя внутренне и начинают появляться силы и мысли о новом бренде, новой коллекции.
За время сабатикала женщина качественно проводила время с детьми. Раньше из-за занятости его постоянно не хватало. В то же время она успевала выделять время на себя, научилась рисовать, начала читать, изучать историю моды.
В Турции женщина осознала, что не успевает вернуть бренд в феврале, потому отложила это до марта. Но одна девушка сама нашла ее в соцсетях и предложила корпоративный заказ.
Взвесив все, Анастасия согласилась. Из Турции начала налаживать производство в Ивано-Франковске, ставить маленькие задачи.
Буквально два – три дела в день, и если я что-то могу сделать через неделю, то я сделаю это через неделю. То есть делала немедленно только действительно срочные задачи. Остальные решала постепенно.
Буквально два – три дела в день, и если я что-то могу сделать через неделю, то я сделаю это через неделю. То есть делала немедленно только действительно срочные задачи. Остальные решала постепенно.
Сейчас у женщины есть силы продолжать свое дело. Есть новые идеи для ребрендинга и коллекции. Так что сабатикал помог ей не только отдохнуть, но и вдохнуть новую жизнь в собственный бренд.
Следующая героиня — SEO-специалист в IT-компании Ксения Демченко. Она застала войну за границей. Поскольку ее работа позволяет работать удаленно, женщина решила не возвращаться.
За год она переезжала в несколько стран и нигде не оформляла беженство, ведь была убеждена, что это ненадолго.
Тем временем жизнь в безопасности давила на Ксению. Она чувствовала, что делает недостаточно, поэтому решила работать с тройной силой, чтобы помогать стране финансово.
Я не только много работала, с понедельника по пятницу я просто не делала ничего больше, кроме работы. У меня абсолютно все было удаленно, я вообще не общалась с людьми, почти никого не видела.
Я не только много работала, с понедельника по пятницу я просто не делала ничего больше, кроме работы. У меня абсолютно все было удаленно, я вообще не общалась с людьми, почти никого не видела.
Война, режим работы в ненормированном графике, жизнь в онлайн, эвакуация родителей с бабушкой и котом из Николаева — все это истощило настолько, что Ксения отважилась не откладывать идею сабатикала до победы.
Раньше у нее не было сабатикалов. Со старших курсов института девушка привыкла много работать. Отпуск брала всего на несколько недель, даже когда меняла компании, не делала перерывов.
Когда я уходила в отпуск, страх выгореть окончательно и не суметь вернуться к работе был больше, чем чувство вины за то, что кому-то хуже,чем мне.
Когда я уходила в отпуск, страх выгореть окончательно и не суметь вернуться к работе был больше, чем чувство вины за то, что кому-то хуже,чем мне.
Но девушка овладела страхами и предупредила коллег о том, что ее не будет на связи полтора месяца. Она взяла свой список дел, которых ей не хватало для ощущения полноценной жизни, и планировала не делать ничего кроме них.
Лишь на третьей – четвертой неделе отпуска девушке удалось наконец-то расслабиться и начать отдыхать. Так что срока в полтора месяца было достаточно.
Она читала, готовила, покупала продукты, изучала испанский, делала собственный сайт, и все это в удовольствие. Ксения почувствовала себя так, словно поменялась с кем-то жизнью.
Сабатикал ощущался, как жизнь на паузе, а учитывая, что с войной и так жизнь как на паузе, тут вышла пауза в паузе. И под конец уже хотелось хотя бы из одной из этих пауз выйти, — говорит девушка.
Сабатикал ощущался, как жизнь на паузе, а учитывая, что с войной и так жизнь как на паузе, тут вышла пауза в паузе. И под конец уже хотелось хотя бы из одной из этих пауз выйти, — говорит девушка.
Ксения делится, что во время сабатикала поняла, что последний год о work-life balance речь не шла. Так что девушка решила дважды в день вписывать в график приятные вещи.
Поскольку после работы уже изнуренная для отдыха в виде прогулки, то сейчас Ксения выделяет на это время утром.
Стараюсь вставать раньше, чтобы сделать то, что мне очень нравится и что не связано непосредственно с рабочими задачами, перед работой: прогуляться или почитать.
Стараюсь вставать раньше, чтобы сделать то, что мне очень нравится и что не связано непосредственно с рабочими задачами, перед работой: прогуляться или почитать.
Также девушка решила ставить временной предел на рутинные задачи. А задачи, требующие большего фокуса внимания, она планирует на начало дня.
Девушка убеждена, что повторять сабатикал нужно не тогда, когда припекло, как было у нее. Если соблюдать баланс между работой и жизнью, то она рекомендует повторять это раз в три – четыре года.
Выгореть может каждый, но важно понимать, как побороть это состояние. Как справиться с эмоциональным выгоранием, рассказала Наталья Холоденко, детали в материале.
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