Позволить себе не делать ничего: что такое сабатикал и зачем он нужен

Иногда кажется, будто мир летит на бешеных скоростях, а тебе нужно успевать за его ритмом. Переживать события войны, работать с утра до ночи, развивать собственное дело или новые навыки, заботиться о родных и детях. Между тем права на отдых попросту нет.

Каким бы быстрым ни был мир, человек — не робот. Мы не можем тяжело работать целый год без выходных и перерывов и оставаться такими же жизнерадостными энтузиастами.

Когда внутренний резерв энергии иссякает, а ты работаешь на последней капле горючего, которой хватает только на часть дел, верными спутниками становятся апатия и усталость.

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Так что ты медленно, но уверенно приближаешься к выгоранию. Когда это состояние уже дышит в затылок, есть смысл подумать о сабатикале, дать себе полный отдых от всего.

Собственница бренда одежды Анастасия Бурма дважды перевозила производство во время войны. А SEO-специалистка в IT-компании Ксения Демченко с начала войны посвящала все время работе.

Так что девушки уже хорошо знакомы с профессиональным выгоранием, когда дальше работать нет сил. На примере их историй мы расскажем, что такое сабатикал, когда нужно брать такой отпуск и почему заботиться о себе — это важно.

Сабатикал — это

Сабатикалом называют пролонгированный отпуск. Он значительно длиннее стандартной недели: от нескольких месяцев до года.

Во время сабатикала человек берет паузу в своей деятельности и пытается разобраться с собой или сделать что-то, чем не успевает заниматься в рабочее время.

Чаще всего такой отпуск является превентивной мерой от профессионального выгорания, но когда мы говорим о сабатикале во время войны — это, скорее, следствие выгорания.

Ведь многие работают сверхурочно и без отдыха, а в рабочий день входят из последних сил. Когда появляется осознание, что все это спринт, а бежать придется марафон, на который нужен ресурс — на помощь приходит сабатикал.

Анастасия Бурма

Анастасия Бурма имеет свой бренд одежды и двоих детей. До полномасштабного наступления они жили в Харькове, а после — дважды меняли местожительство и начинали все с нуля.

Женщине приходилось перевозить не только себя, детей, все вещи, но и релоцировать бизнес: искать новый персонал, новый цех.

Женщина закрыла все 150 открытых заказов, которые ждали клиентов от 24 февраля, и даже начала работать над двумя крупными проектами.

Первый — коллаборация с институтом прикладного искусства в Косово. Бренду поручили пошив рубашек с декоративными элементами, разрабатываемыми студентами. Второй — проект с итальянской художницей.

Где-то в сентябре у нас начал заканчиваться лен, и я почувствовала, как вместе с этим леном заканчиваюсь и я.

Женщина почувствовала моральное истощение из-за всех событий. Хотя она справилась со всеми вызовами, но понимала, что дальше работать не может. Даже уговоры не сработали.

После возвращения из рабочей поездки в Париж пошла полоса технических затруднений, которые Анастасия знала, как решить, но не хотела.

Рубашки не прошли краш-тест, потому что принт был технически неправильно сделан. С художницей, с которой работал бренд, не смогли сойтись в ряде решений. Тогда она поняла, что закрывает бренд.

Ранее подобное выгорание Анастасия уже ощущала. Тогда она открывала свою первую мастерскую, тоже много переезжала и проходила через ряд мелких неприятных ситуаций.

Подъезжала к мастерской и сидела в машине по два часа, потому что не могла выйти и пойти на работу. И вот, война и куча других ситуаций привели ее к похожему состоянию.

Я не говорила публично, что иду в сабатикал. Просто сообщила, что закрываю бренд, поскольку нет больше льна, чтобы шить. И люди в это поверили: и друзья, и клиенты, и я сама.

Поддержка: как это, быть в сабатикале

В это время женщину поддержал муж. Дал Анастасии полгода для отдыха и учебы. Так что она решила, что вернется в феврале с новой коллекцией.

— Сначала меня ничего не радовало, я не стала сразу вдохновляться всем вокруг. Мне нужно было время осознать, что большой кусок жизни закончился, — говорит женщина.

Она должна принять тот факт, что закрыла бренд во время войны. Не потому, что война физически повлияла на это, а потому, что повлияла морально.

Я боялась осуждения публичного. Мне вообще было как-то сложно признаться в том, что случилось, что на самом деле я не вывезла.

Удалось это принять и понять только в Турции, куда Анастасия поехала отдыхать с детьми. Первые дни после начала отпуска женщина пыталась активно что-то делать, искать новые проекты и идеи. Пока не поняла, что нужно время на то, чтобы прожить потерю бизнеса.

Когда я поняла, что должна дать себе время и действительно ничего не делать, разве что поплакать. Я впервые почувствовала, что могу просто гулять, чтобы дышать, а не смотреть других людей, чтобы вдохновляться на новую коллекцию.

Где-то через два месяца тотального отдыха женщина переключила внимание на уход за собой. Начала заниматься спортом, делать процедуры досмотра и вылечила себя этим.

Она поделилась, что почувствовала, будто отстраивает себя внутренне и начинают появляться силы и мысли о новом бренде, новой коллекции.

За время сабатикала женщина качественно проводила время с детьми. Раньше из-за занятости его постоянно не хватало. В то же время она успевала выделять время на себя, научилась рисовать, начала читать, изучать историю моды.

Выход из сабатикала

В Турции женщина осознала, что не успевает вернуть бренд в феврале, потому отложила это до марта. Но одна девушка сама нашла ее в соцсетях и предложила корпоративный заказ.

Взвесив все, Анастасия согласилась. Из Турции начала налаживать производство в Ивано-Франковске, ставить маленькие задачи.

Буквально два – три дела в день, и если я что-то могу сделать через неделю, то я сделаю это через неделю. То есть делала немедленно только действительно срочные задачи. Остальные решала постепенно.

Сейчас у женщины есть силы продолжать свое дело. Есть новые идеи для ребрендинга и коллекции. Так что сабатикал помог ей не только отдохнуть, но и вдохнуть новую жизнь в собственный бренд.

Ксения Демченко

Следующая героиня — SEO-специалист в IT-компании Ксения Демченко. Она застала войну за границей. Поскольку ее работа позволяет работать удаленно, женщина решила не возвращаться.

За год она переезжала в несколько стран и нигде не оформляла беженство, ведь была убеждена, что это ненадолго.

Тем временем жизнь в безопасности давила на Ксению. Она чувствовала, что делает недостаточно, поэтому решила работать с тройной силой, чтобы помогать стране финансово.

Я не только много работала, с понедельника по пятницу я просто не делала ничего больше, кроме работы. У меня абсолютно все было удаленно, я вообще не общалась с людьми, почти никого не видела.

Война, режим работы в ненормированном графике, жизнь в онлайн, эвакуация родителей с бабушкой и котом из Николаева — все это истощило настолько, что Ксения отважилась не откладывать идею сабатикала до победы.

Раньше у нее не было сабатикалов. Со старших курсов института девушка привыкла много работать. Отпуск брала всего на несколько недель, даже когда меняла компании, не делала перерывов.

Когда я уходила в отпуск, страх выгореть окончательно и не суметь вернуться к работе был больше, чем чувство вины за то, что кому-то хуже,чем мне.

Но девушка овладела страхами и предупредила коллег о том, что ее не будет на связи полтора месяца. Она взяла свой список дел, которых ей не хватало для ощущения полноценной жизни, и планировала не делать ничего кроме них.

Лишь на третьей – четвертой неделе отпуска девушке удалось наконец-то расслабиться и начать отдыхать. Так что срока в полтора месяца было достаточно.

Она читала, готовила, покупала продукты, изучала испанский, делала собственный сайт, и все это в удовольствие. Ксения почувствовала себя так, словно поменялась с кем-то жизнью.

Сабатикал ощущался, как жизнь на паузе, а учитывая, что с войной и так жизнь как на паузе, тут вышла пауза в паузе. И под конец уже хотелось хотя бы из одной из этих пауз выйти, — говорит девушка.

Самоподдержка: как не допустить выгорания

Ксения делится, что во время сабатикала поняла, что последний год о work-life balance речь не шла. Так что девушка решила дважды в день вписывать в график приятные вещи.

Поскольку после работы уже изнуренная для отдыха в виде прогулки, то сейчас Ксения выделяет на это время утром.

Стараюсь вставать раньше, чтобы сделать то, что мне очень нравится и что не связано непосредственно с рабочими задачами, перед работой: прогуляться или почитать.

Также девушка решила ставить временной предел на рутинные задачи. А задачи, требующие большего фокуса внимания, она планирует на начало дня.

Девушка убеждена, что повторять сабатикал нужно не тогда, когда припекло, как было у нее. Если соблюдать баланс между работой и жизнью, то она рекомендует повторять это раз в три – четыре года.

Выгореть может каждый, но важно понимать, как побороть это состояние. Как справиться с эмоциональным выгоранием, рассказала Наталья Холоденко, детали в материале.

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