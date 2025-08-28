Электронная коммерция с государством: почему Прозорро Маркет на SmartTender — самый простой способ выйти на госзаказчика

Государство ежегодно тратит миллиарды гривен на закупки — от продуктов для школ до оборудования для больниц. Это огромный рынок, открытый для бизнеса любого масштаба.

Раньше доступ к нему был только через долгие и сложные тендеры, но сегодня всё изменилось. Достаточно зарегистрироваться через аккредитованную площадку на Прозорро Маркет и продавать государству напрямую.

Пройдите квалификацию на SmartTender.biz уже сегодня и присоединяйтесь к системе, где более 10 000 госзаказчиков покупают каждый день.

Почему государственные закупки выгодны бизнесу?

Электронный каталог построен по принципу: “минимум бумаг — максимум результата”. Здесь всё настроено на скорость и простоту:

участие без тендера — никаких длительных аукционов или сложной тендерной документации;

скорость процедур — запрос цены предложения завершается всего за несколько дней;

расширение географии торгов — в системе зарегистрированы тысячи госучреждений по всей стране;

доверие и безопасность — все покупатели проверенные и надёжные;

удобство интерфейса и сопровождение менеджера — вы получаете помощь на каждом этапе.

Итак, онлайн-маркетплейс — это удобный канал продаж, где вы работаете напрямую с госзаказчиками (школами, больницами или госпредприятиями), а барьеры для входа сведены к минимуму.

Что можно продавать на Prozorro Market?

На Prozorro Market уже более 150 категорий товаров, и этот список постоянно увеличивается. Это значит, что независимо от вашей специализации, шанс найти свою нишу очень высок.

Здесь покупают:

продукты и напитки для детских садов и армии;

офисные принадлежности и бумагу для госучреждений;

компьютерную технику и программное обеспечение для школ;

мебель для государственных предприятий;

медикаменты, расходные материалы и оборудование для больниц.

А ещё — строительные материалы, транспортные средства, электроэнергию — от крупных заказов до небольших партий. Так что и ФОПы, и холдинги могут найти клиента среди госзаказчиков и сделать шаг к масштабированию бизнеса.

Что нужно знать о государственном маркетплейсе?

Вот самые распространенные вопросы от предпринимателей, которые хотят продавать государству:

Кто может стать поставщиком?

Участником торгов может стать как ФОП (даже без опыта), так и крупное предприятие.

Что нужно, чтобы начать работу?

Необходимо зарегистрироваться на авторизованной электронной площадке (например, SmartTender.biz) и пройти квалификацию в соответствующей категории.

Есть ли ограничения по бюджету процедур?

На Prozorro Market можно участвовать в закупках на суммы:

до 500 000 грн (обычные заказчики); до 1 млн грн (заказчики-монополисты).

Сколько времени занимает квалификация?

Рассмотрение документов занимает до 10 рабочих дней с момента подачи полного пакета через систему.

Какие документы нужны для квалификации?

Среди основных: справка об опыте поставки, расходные/налоговые накладные, выписки из реестров, справки об отсутствии судимости и антикоррупционных правонарушений, а также документы о полномочиях руководителя.

Могу ли я быть поставщиком сразу в нескольких категориях?

Да, но для каждой из них нужно проходить отдельную квалификацию с подачей соответствующего пакета документов.

Хотите начать B2G-продажи?

Продавать через электронный каталог так же просто, как и через популярные онлайн-маркетплейсы. Станьте поставщиком Прозорро Маркет и получите шанс на прибыльное сотрудничество с государством.

За дополнительной информацией обращайтесь в службу поддержки площадки SmartTender: 0 800 75 10 10.

