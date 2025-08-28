Электронная коммерция с государством: почему Прозорро Маркет на SmartTender — самый простой способ выйти на госзаказчика

Государство ежегодно тратит миллиарды гривен на закупки — от продуктов для школ до оборудования для больниц. Это огромный рынок, открытый для бизнеса любого масштаба.
Раньше доступ к нему был только через долгие и сложные тендеры, но сегодня всё изменилось. Достаточно зарегистрироваться через аккредитованную площадку на Прозорро Маркет и продавать государству напрямую.
Пройдите квалификацию на SmartTender.biz уже сегодня и присоединяйтесь к системе, где более 10 000 госзаказчиков покупают каждый день.
Почему государственные закупки выгодны бизнесу?
Электронный каталог построен по принципу: “минимум бумаг — максимум результата”. Здесь всё настроено на скорость и простоту:
- участие без тендера — никаких длительных аукционов или сложной тендерной документации;
- скорость процедур — запрос цены предложения завершается всего за несколько дней;
- расширение географии торгов — в системе зарегистрированы тысячи госучреждений по всей стране;
- доверие и безопасность — все покупатели проверенные и надёжные;
- удобство интерфейса и сопровождение менеджера — вы получаете помощь на каждом этапе.
Итак, онлайн-маркетплейс — это удобный канал продаж, где вы работаете напрямую с госзаказчиками (школами, больницами или госпредприятиями), а барьеры для входа сведены к минимуму.
Что можно продавать на Prozorro Market?
На Prozorro Market уже более 150 категорий товаров, и этот список постоянно увеличивается. Это значит, что независимо от вашей специализации, шанс найти свою нишу очень высок.
Здесь покупают:
- продукты и напитки для детских садов и армии;
- офисные принадлежности и бумагу для госучреждений;
- компьютерную технику и программное обеспечение для школ;
- мебель для государственных предприятий;
- медикаменты, расходные материалы и оборудование для больниц.
А ещё — строительные материалы, транспортные средства, электроэнергию — от крупных заказов до небольших партий. Так что и ФОПы, и холдинги могут найти клиента среди госзаказчиков и сделать шаг к масштабированию бизнеса.
Что нужно знать о государственном маркетплейсе?
Вот самые распространенные вопросы от предпринимателей, которые хотят продавать государству:
- Кто может стать поставщиком?
Участником торгов может стать как ФОП (даже без опыта), так и крупное предприятие.
- Что нужно, чтобы начать работу?
Необходимо зарегистрироваться на авторизованной электронной площадке (например, SmartTender.biz) и пройти квалификацию в соответствующей категории.
- Есть ли ограничения по бюджету процедур?
На Prozorro Market можно участвовать в закупках на суммы:
- до 500 000 грн (обычные заказчики);
- до 1 млн грн (заказчики-монополисты).
- Сколько времени занимает квалификация?
Рассмотрение документов занимает до 10 рабочих дней с момента подачи полного пакета через систему.
- Какие документы нужны для квалификации?
Среди основных: справка об опыте поставки, расходные/налоговые накладные, выписки из реестров, справки об отсутствии судимости и антикоррупционных правонарушений, а также документы о полномочиях руководителя.
- Могу ли я быть поставщиком сразу в нескольких категориях?
Да, но для каждой из них нужно проходить отдельную квалификацию с подачей соответствующего пакета документов.
Хотите начать B2G-продажи?
Продавать через электронный каталог так же просто, как и через популярные онлайн-маркетплейсы. Станьте поставщиком Прозорро Маркет и получите шанс на прибыльное сотрудничество с государством.
За дополнительной информацией обращайтесь в службу поддержки площадки SmartTender: 0 800 75 10 10.
