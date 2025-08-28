Електронна комерція з державою: чому Прозорро Маркет на SmartTender — найпростіший спосіб вийти на держзамовника

Держава щороку витрачає мільярди гривень на закупівлі — від продуктів для шкіл до обладнання для лікарень.

Це величезний ринок, відкритий для бізнесу будь-якого масштабу. Раніше доступ до нього був лише через довгі та складні тендери, але сьогодні все змінилося.

Достатньо зареєструватися через акредитований майданчик на Прозорро Маркет і продавати державі напряму. Пройдіть кваліфікацію на SmartTender.biz вже сьогодні та приєднуйтесь до системи, де понад 10 000 державних замовників купують щодня.

Чому державні закупівлі вигідні бізнесу?

Електронний каталог побудований за принципом: “мінімум паперів — максимум результату”. Тут усе налаштовано на швидкість і простоту:

участь без тендеру — жодних тривалих аукціонів чи складної тендерної документації;

швидкість процедур — запит ціни пропозицій завершується всього за декілька днів;

розширення географії торгів — у системі зареєстровані тисячі держустанов по всій країні;

довіра та безпека — усі покупці — перевірені та надійні;

зручність інтерфейсу та супровід менеджера — ви отримуєте допомогу на кожному етапі.

Отже, онлайн-маркетплейс — це зручний канал продажів, де ви працюєте напряму з державними замовниками (школами, лікарнями чи держпідприємствами), а бар’єри для входу зведені до мінімуму.

Що можна продавати на Prozorro Market?

На Prozorro Market вже понад 150 категорій товарів, і цей перелік постійно збільшується. Це означає, що незалежно від вашої спеціалізації, шанс знайти свою нішу дуже високий.

Тут купують:

продукти й напої для дитячих садочків та армії;

офісне приладдя та папір для держустанов;

комп’ютерну техніку та програмне забезпечення для шкіл;

меблі для державних підприємств;

медикаменти, витратні матеріали та обладнання для лікарень.

А ще — будівельні матеріали, транспортні засоби, електроенергію — від великих замовлень до незначних партій. Тож як ФОПи, так і холдинги можуть знайти клієнта серед держзамовників та зробити крок до масштабування бізнесу.

Що потрібно знати про державний маркетплейс?

Нижче найрозповсюдженіші запитання від підприємців, які хочуть продавати державі.

Хто може стати постачальником?

Учасником торгів може стати як ФОП (навіть без досвіду), так і велике підприємство.

Що потрібно, щоб почати роботу?

Необхідно зареєструватися на авторизованому електронному майданчику (наприклад, SmartTender.biz) та пройти кваліфікацію у відповідній категорії.

Чи є обмеження по бюджету процедур?

На Prozorro Market можна брати участь у закупівлях на суми:

до 500 000 грн (звичайні замовники); до 1 млн грн (замовники-монополісти).

Скільки часу займає кваліфікація?

Розгляд документів займає до 10 робочих днів з моменту подачі повного пакета через систему.

Які документи потрібні для кваліфікації?

Серед основних: довідка про досвід постачання, видаткові/податкові накладні, витяги з реєстрів, довідки про відсутність судимості та антикорупційних правопорушень, а також документи про повноваження керівника.

Чи можу я бути постачальником одразу в кількох категоріях?

Так, але для кожної з них потрібно проходити окрему кваліфікацію з подачею відповідного пакета документів.

Бажаєте розпочати B2G-продажі?

Продавати через електронний каталог так само просто, як і через популярні онлайн-маркетплейси. Станьте постачальником Прозорро Маркет та отримайте шанс на прибуткову співпрацю з державою.

За додатковою інформацією звертайтесь до служби підтримки майданчика SmartTender: 0 800 75 10 10.

