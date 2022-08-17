Покупка производственных помещений: детали выбора и покупки

Помещение для производства — это разновидность коммерческой недвижимости. Это должен быть специально оборудованный объект.

Далее вы узнаете, как правильно выбрать подходящий вариант.

Подбор промышленного помещения

В первую очередь, необходимо определиться с типом объекта для вашего бизнеса и его площадью. Только в таком случае вы сможете вести эффективную деятельность.

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Это могут быть:

объекты полного цикла производства;

административные офисные площади;

площади для предприятий, которые занимаются обработкой металлоконструкций;

складские помещения для хранения имущества.

Перед тем, как купить производственное помещение , необходимо убедиться в том, что площадка соответствует определенным нормам. В частности, должен быть установлен необходимый температурный режим. Важно, чтобы он сохранялся в заданных пределах.

Обратите внимание на систему кондиционирования, а также вентиляции воздуха. Она может быть как естественной, так и искусственной. Важное требование заключается в том, чтобы сотрудникам легко дышалось. Поэтому рекомендуется заблаговременно посетить объект.

Особое значение имеют показатели освещения. Для выполнения работы необходимо, чтобы в помещении было достаточно света. Обратите внимание на энергоснабжение. Особые вопросы должны возникать относительно всех источников. Это касается не только электроснабжения, но и газа.

Системы безопасности в современных производственных зданиях

Современные технические средства позволяют обеспечить защиту как от внешних, так и внутренних угроз.

Ко вторым относятся:

системы видеонаблюдения;

противопожарная безопасность;

системы контроля доступа;

сигнализационные системы;

охранные системы.

В первую очередь, необходимо обратить внимание на систему контроля доступа. Она не только обеспечит безопасность, но и позволит сэкономить денежные средства на охране. Ограничения можно установить не только на главный вход, но и на отдельные помещения.

Также важны системы сигнализации и видеонаблюдения. Первые позволяют следить за объектами на территории. Вы сможете легко контролировать ситуацию. Охранная сигнализация необходима для защиты территории от несанкционированного проникновения.

Помощь опытных риелторов при поиске объекта

В крупных городах вы можете столкнуться с большим количеством предложений, которые, на первый взгляд, могут показаться подходящими. Для того чтобы подобрать лучший вариант, следует обратиться к опытному риелтору.

Профессиональный риелтор поможет подобрать и купить производственное помещение, которое отвечает всем требованиям и стандартам. Как правило, это не занимает много времени — они располагают большой базой актуальных предложений на рынке.

Оформление договора купли-продажи и юридические тонкости

В документе должен присутствовать перечень основных данных. К примеру, адрес объекта и квадратура, реквизиты покупателя и продавца. Также необходима информация о выписке из реестра вещевых прав. Семейное положение покупателя — особенно важный пункт договора. Если брак не расторгнут, то без согласия супруга не получится заключить сделку.

Существует еще ряд юридических тонкостей. Требуется письменное согласие всех людей, владеющих долями в объекте. Обычно проблемы возникают в случае, если собственниками также являются родственники, с которыми продавец давно не общается.

Мечтаешь о собственном деле, но не знаешь, где взять на него деньги? Мы подготовили четыре интересные идеи от эксперта.