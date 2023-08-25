Повысят зарплаты на 100% должностного оклада: кого это касается и на какие территории распространяется

На повышение заработной платы могут рассчитывать работники на территориях активных и возможных боевых действий.

Речь идет о территориях, где еще не определили дату завершения или прекращения возможных боевых действий.

Соответствующее постановление уже принято на заседании Кабмина, об этом сообщили в Министерстве реинтеграции. Кому и на сколько поднимут зарплату и как долго будет действовать надбавка — в материале.

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Кому и на сколько повысят заработную плату

На территориях активных и возможных боевых действий могут находиться многие, но не все могут рассчитывать на повышение зарплаты. Постановление касается только определенной группы.

Работников учреждений и организаций, которые получают деньги из государственного бюджета. Социальных работников коммунального сектора.

Документ предусматривает, что эти люди могут рассчитывать на значительную ежемесячную надбавку за работу.

Она будет действовать до окончания военного положения и будет варьироваться в зависимости от того, в какой зоне находится работник.

Какую прибавку ждать?

Перечисленные категории будут получать зарплату на 50% и 100% больше от сумы должностного оклада. В частности:

работники государственных учреждений, учреждений и организаций, работающих на территориях активных боевых действий, будут иметь 100% надбавку;

если такие работники находятся на территориях возможных боевых действий, они получат надбавку в 50% должностного оклада;

представители социальных услуг коммунального сектора, которые продолжают свою деятельность на территориях, где ведутся или велись боевые действия, получат надбавку в размере 100% должностного оклада.

Но повышения зарплаты следует ожидать не только госработникам, которые находиться на территориях боевых действий. Какие еще профессии могут рассчитывать на повышение оклада, читай в материале.

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