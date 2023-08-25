Повысят зарплаты на 100% должностного оклада: кого это касается и на какие территории распространяется

На повышение заработной платы могут рассчитывать работники на территориях активных и возможных боевых действий.
Речь идет о территориях, где еще не определили дату завершения или прекращения возможных боевых действий.
Соответствующее постановление уже принято на заседании Кабмина, об этом сообщили в Министерстве реинтеграции. Кому и на сколько поднимут зарплату и как долго будет действовать надбавка — в материале.
На территориях активных и возможных боевых действий могут находиться многие, но не все могут рассчитывать на повышение зарплаты. Постановление касается только определенной группы.
Документ предусматривает, что эти люди могут рассчитывать на значительную ежемесячную надбавку за работу.
Она будет действовать до окончания военного положения и будет варьироваться в зависимости от того, в какой зоне находится работник.
Она будет действовать до окончания военного положения и будет варьироваться в зависимости от того, в какой зоне находится работник.
Перечисленные категории будут получать зарплату на 50% и 100% больше от сумы должностного оклада. В частности:
Но повышения зарплаты следует ожидать не только госработникам, которые находиться на территориях боевых действий. Какие еще профессии могут рассчитывать на повышение оклада, читай в материале.
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