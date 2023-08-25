Підвищать зарплати на 100% посадового окладу: кого це стосується та на які території розповсюджується

На підвищення заробітної плати можуть розраховувати працівники на територіях активних та можливих бойових дій.

Йдеться про території, на яких ще не визначили дату завершення чи припинення можливих бойових дій.

Відповідну постанову вже прийняли на засіданні Кабміну, про це повідомили у Мінреінтеграції. Кому і на скільки піднімуть зарплату та як довго буде діяти надбавка — у матеріалі.

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Кому і на скільки підвищать заробітну плату

На територіях активних та можливих бойових дій може перебувати чимало людей, та не всі можуть розраховувати на підвищення зарплати. Постанова стосується лише визначеної групи.

Працівників установ, закладів та організацій, які отримують гроші з державного бюджету. Соціальних працівників комунального сектору.

Документ передбачає, що ці люди можуть розраховувати на суттєву щомісячну надбавку за роботу. Вона діятиме до кінця дії воєнного стану і варіюватиметься залежно від того, в якій зоні перебуває працівник.

Яку надбавку чекати?

Перелічені категорії отримуватимуть зарплату на 50% та 100% більше від посадового окладу. Зокрема:

працівники державних установ, закладів та організацій, які працюють на територіях активних бойових дій матимуть 100% надбавку;

якщо такі працівники перебувають на територіях можливих бойових дій, то вони отримають надбавку у 50% посадового окладу;

надавачі соціальних послуг комунального сектору, які продовжують свою діяльність на територіях, де ведуться або велися бойові дії, отримають надбавку у розмірі 100% посадового окладу.



Та на підвищення зарплати слід чекати не лише держпрацівникам, які перебувати на територіях бойових дій. Які ще професії можуть розраховувати на підвищення окладу, читай у матеріалі.

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