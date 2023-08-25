Підвищать зарплати на 100% посадового окладу: кого це стосується та на які території розповсюджується

На підвищення заробітної плати можуть розраховувати працівники на територіях активних та можливих бойових дій.
Йдеться про території, на яких ще не визначили дату завершення чи припинення можливих бойових дій.
Відповідну постанову вже прийняли на засіданні Кабміну, про це повідомили у Мінреінтеграції. Кому і на скільки піднімуть зарплату та як довго буде діяти надбавка — у матеріалі.
На територіях активних та можливих бойових дій може перебувати чимало людей, та не всі можуть розраховувати на підвищення зарплати. Постанова стосується лише визначеної групи.
Документ передбачає, що ці люди можуть розраховувати на суттєву щомісячну надбавку за роботу. Вона діятиме до кінця дії воєнного стану і варіюватиметься залежно від того, в якій зоні перебуває працівник.
Документ передбачає, що ці люди можуть розраховувати на суттєву щомісячну надбавку за роботу. Вона діятиме до кінця дії воєнного стану і варіюватиметься залежно від того, в якій зоні перебуває працівник.
Перелічені категорії отримуватимуть зарплату на 50% та 100% більше від посадового окладу. Зокрема:
Та на підвищення зарплати слід чекати не лише держпрацівникам, які перебувати на територіях бойових дій. Які ще професії можуть розраховувати на підвищення окладу, читай у матеріалі.
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