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Підвищать зарплати на 100% посадового окладу: кого це стосується та на які території розповсюджується

Вероніка Кононенко, редакторка сайту 25 Серпня 2023, 15:00
підвищення зарплати в зоні бойових дій
Фото: Pexels

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