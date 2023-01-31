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Ціни не впадуть, але зарплати зростуть! Кому і на скільки підвищать зарплату у 2023 році

Вероніка Кононенко, редакторка сайту 31 Січня 2023, 13:00
підвищення зарплати 2023
Фото: Pexels

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