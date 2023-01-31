Ціни не впадуть, але зарплати зростуть! Кому і на скільки підвищать зарплату у 2023 році

Через війну багато фахівців виїхали за кордон або пішли обороняти Україну на фронт, в результаті виник дефіцит спеціалістів у низці галузей.

Через таку ситуацію вже у 2023 році роботодавцям доведеться підвищувати зарплати. Однак це відбудеться непропорційно, підвищення зарплат значно відрізнятиметься у секторах економіки.

Про це розповів директор Центру економічної стратегії (ЦЕС) Гліб Вишлінський в ефірі телемарафону. Він пояснив це тим, що війна дуже непропорційно вдарила як по людях у різних частинах України, так і по різних секторах економіки.

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Тож в умовах нестачі людських ресурсів у працівників певних галузей з’явиться можливість просити про підвищення зарплати. Водночас очікувати на зниження цін українцям не варто, наголосив Вишлінський.

Підвищення зарплати 2023: список професій

Насамперед на підвищення зарплати слід очікувати працівникам галузей, пов’язаних з відновленням країни. Про це зазначив керуючий партнер однієї з консалтингових компаній Максим Розгона.

Підвищення очікувано буде в таких галузях:

будівництво;

енергетика;

медицина;

військово-промисловий комплекс (ВПК);

виробництво високотехнологічних товарів;

агропромисловий комплекс (АПК);

перероблення агропродукції.

На скільки зросте зарплата

Кадрові аналітики вважають, що компаніям слід врахувати сучасні настрої на ринку та уважно стежити, щоб рівень зарплати їхніх працівників був конкурентоспроможним.

Тому збільшення зарплат у 2023 році розглядатиметься насамперед як форма підтримки співробітників.

Близько 60% роботодавців вже мають намір підвищувати зарплатню своїм працівникам. Наразі відсоток збільшення окладу коливається від 5 до 20%.

40% опитаних збираються не набагато підняти оплату праці — на 5–10%;

14,5% — на 11–20%;

3,7% — більш ніж 20%.

Якщо ж ти заробляєш менше, ніж заслуговуєш, але не знаєш, із чого почати розмову про підвищення зарплати, то читай наш матеріал. Там експертка з Гарварду дала поради, як домовитися про кращу зарплату.

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