Цены не упадут, но зарплаты поднимутся! Кому и на сколько повысят зарплату в 2023 году

Из-за войны многие специалисты выехали за границу или ушли оборонять Украину на фронт, в результате возник дефицит специалистов в ряде отраслей.

Из-за такой ситуации уже в 2023 году работодателям придется повышать зарплату. Однако это произойдет непропорционально, повышение зарплат будет значительно отличаться в секторах экономики.

Об этом рассказал директор Центра экономической стратегии (ЦЭС) Глеб Вышлинский в эфире телемарафона. Он объяснил это тем, что война очень непропорционально ударила как по людям в разных частях Украины, так и по разным секторам экономики.

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Так что в условиях нехватки человеческих ресурсов у работников определенных отраслей появится возможность просить о повышении зарплаты. В то же время ожидать снижения цен украинцам не стоит, подчеркнул Вышлинский.

Повышение зарплаты в 2023 году: список профессий

Прежде всего, повышение зарплаты следует ожидать работникам отраслей, связанных с восстановлением страны. Об этом сказал управляющий партнер одной из консалтинговых компаний Максим Розгона.

Повышение ожидается в следующих областях:

строительство;

энергетика;

медицина;

военно-промышленный комплекс (ВПК);

производство высокотехнологичных товаров;

агропромышленный комплекс (АПК);

переработка агропродукции.

На сколько вырастет зарплата

Кадровые аналитики считают, что компаниям следует учесть современные настроения на рынке и внимательно следить за тем, чтобы уровень зарплаты их работников был конкурентоспособным.

Поэтому увеличение зарплат в 2023 году будет рассматриваться, прежде всего, как форма поддержки сотрудников.

Около 60% работодателей уже намерены повышать зарплату своим работникам. В настоящее время процент увеличения оклада колеблется от 5 до 20%.

40% опрошенных собираются ненамного поднять оплату труда — на 5–10%;

14,5% — на 11–20%;

3,7% — более 20%.

Если ты зарабатываешь меньше, чем заслуживаешь, но не знаешь с чего начать разговор о повышении зарплаты, то читай наш материал. Там эксперт из Гарварда дала советы, как договориться о лучшей зарплате.

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