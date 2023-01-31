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Цены не упадут, но зарплаты поднимутся! Кому и на сколько повысят зарплату в 2023 году

Вероника Кононенко, редактор сайта 31 января 2023, 13:00
підвищення зарплати 2023
Фото: Pexels

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