Ти маєш отримувати не менше за цю суму! Яка мінімальна зарплата в Україні у 2023 році

Кожна виконана робота має отримати справедливу оплату від роботодавця. Щоб це гарантувати, було впроваджено поняття мінімальна заробітна плата.

Що таке мінімальна заробітна плата

У Мінфіні пояснюють, що мінімальна заробітна плата — це законодавчо встановлений розмір заробітної плати за просту, некваліфіковану працю, нижче за який не може бути встановлена оплата за виконану працівником місячну норму робіт.

Яка мінімальна зарплата в Україні у 2023 році

На сьогодні мінімальна заробітна плата в Україні становить 6700 грн. Якщо перераховувати у погодинному розмірі — це 40,46 грн/год.

Читати на тему Якою буде мінімальна пенсія у 2023 році та чи вистачить її на найнеобхідніше У 2023 році розмір мінімальної пенсії залишиться незмінним.

Якщо перераховувати за офіційним курсом гривні до долара — нині це $183,22.

Варто додати, що востаннє мінімальну зарплату в Україні підвищували 1 жовтня 2022 року. Тоді її розмір збільшили на 200 грн.

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