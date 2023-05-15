Продаж відомого чи можливість здобути унікальне? Чому створюють онлайн-курси та чи можна отримати там знання

У сучасному світі отримати диплом чи сертифікат про якісь знання можна доволі швидко та просто. Це часто займає кілька годин.

Люди, які прагнуть знань, без зусиль можуть отримати корисні і не дуже навички за кілька днів чи місяців. У нашому матеріалі ти дізнаєшся, чому люди створюють онлайн-курси та чи можна отримати там реальні знання.

Чому люди створюють онлайн-курси

Онлайн-курси інколи дуже зручна і доволі проста можливість отримати потрібні знання. Вони можуть бути корисними для тих, хто хоче підвищити кваліфікацію, дізнатися те, чого не вистачило в університеті, або ж навіть відкрити для себе нову сферу для роботи.

Дуже часто онлайн-курси продають у соціальних мережах блогери, але слід знати, що найімовірніше це рекламна інтеграція, де їм заздалегідь дають створений курс і пропонують його продати. Але буває, що і самі блогери продають курси. І, як показує практика, деякі з них це інформаційні бульбашки чи продаж знань, які є в безкоштовному доступі в інтернеті.

Власний онлайн-курс — можливість поділитися знаннями з іншими та водночас мати з цього дохід. Багато відомих людей створюють їх в Україні та за кордоном. Ціль їх створення не завжди матеріальна, тому знайти щось справді цінне та корисне все ж можна.

Блогери та інфлюенсери, в переважній більшості, створюють це для власного збагачення, адже в соціальних мережах дохід саме від реклами та продажу чогось свого. Вони продають їх, щоб матеріалізувати лайки та свої пости. Тобто це спроба комерціалізувати свою діяльність.

Чи можна отримати знання на онлайн-курсах

Онлайн-курси не дають повної бази знань, як це працює в університеті. Тому диплом про проходження курсу, наприклад, з основ бізнесу чи косметології не замінить повноцінного навчання та диплому університету.

Однак деякі онлайн-курси відкривають шлях у професії, яким ще не вчать у більшості університетів, поглиблюють базові знання або дають практичні навички.

До таких можна віднести графічний дизайн, дубляж та монтаж, SMM та SEO-спеціалізацію, рерайт та копірайт, нутриціологію, роботу стиліста, аналітику Google Data, манікюр чи ламінування вій тощо.

Це пов’язано з тим, що нові навички та знання в людей з’являються швидше, ніж оновлюються програми навчання у вищих навчальних закладах. Тому в таких випадках онлайн-курси можуть поглибити знання та навчити чогось нового.

Але щоб вчити чогось інших людей, потрібно насамперед самому бути професіоналом своєї сфери.

Найчастіше онлайн-курси дають знання на такі теми: наука, мови, комп’ютерна техніка, мистецтво, бізнес, сфера б’юті-послуг. Такий формат навчання зручний для тих, хто має насичений графік або вивчає матеріал у своєму темпі.

Вони також підходять для того, щоб поринути у нову професію та зрозуміти, чи підходить це тобі, чи хотів(-ла) би ти займатися цим далі та здобувати профільну освіту, змінювати професію.

Як відрізняти якісні онлайн-курси від інфошахрайства

Щоб не купити те, що є у вільному доступі, та не навчатися “успішного успіху”, слід ретельно ставитися до вибору курсів та їхніх авторів. До прикладу, це може бути блогер(-ка), яка продає основи ретуші фото, чи повноцінний курс від фотографа, який має нагороди Times чи World Press Photo. Вибір очевидний.

Якість та авторитетність курсу має бути на високому рівні. А навички та знання, які мають бути там — ексклюзивними, практичними. Його автор чи компанія, що створила, повинні бути професіоналами своєї справи, мати реальний досвід, профільні знання та сертифікацію.

Зрозуміти, що перед тобою інформаційна сміттярка, можна за такими рисами:

Тобі продають “бажання”. Кажуть, що отримати щось можна лише, якщо загадати бажання та змінювати своє мислення. Дають нереалістичні обіцянки на кшталт “після цього курсу ти заробиш свій мільйон за місяць”. Відсутність відгуків або велика кількість поганих відгуків. Відсутність акредитації курсу. Активний та сумнівний маркетинг. Справді корисні та потрібні знання не продаватимуть з кричущими заголовками, легендами та інфоприводами.

Негативними дзвіночками в онлайн-курсах можуть бути й суттєві вкладення без об’єктивної причини, відсутність успіху його студентів, відсутність підтримки чи взаємодії з учнями курсу.

Якщо ти хочеш придбати онлайн-курс, перевір його акредитацію, компанію чи людину, що його створила. Чи справді у неї є унікальні навички, відзнаки, високі досягнення? Уважно прочитай опис курсу та проаналізуй, чи немає такої інформації в інтернеті. Пошукай у соціальних мережах коментарі чи огляди на цей курс.

Чи слід чекати глобальних змін в освіті

Онлайн-курси, звісно, зручна можливість отримати знання, але поки вона не настільки розвинута, щоб замінити повноцінне навчання в університеті. Можливо, ВНЗ стануть швидше адаптуватися до вимог часу та ринку професій та активніше створюватимуть нові навчальні програми.

Але водночас це чудова можливість отримати знання тим, хто не має змоги оплачувати навчання в університеті. Курси дешевші та більш вузькопрофільні. Їх можна пройти швидше, без вивчення додаткових предметів як-от університетські студії чи чогось подібного, предметів, що не належать до профілю навчання.

Також це можливість навчитися чогось від провідних спеціалістів світу просто вдома. Тому університетам та іншим навчальним закладам слід уже зважати на переваги онлайн чи офлайн-курсів та реформувати освітні програми.

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