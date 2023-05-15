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Продаж відомого чи можливість здобути унікальне? Чому створюють онлайн-курси та чи можна отримати там знання

Анастасія Грубрина, редакторка сайту 15 Травня 2023, 18:00
Чому люди створюють онлайн-курси — чи можна отримати там знання
Фото: Pexels

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