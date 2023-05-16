Твоя работа

Ты должен(-на) получать не меньше этой суммы! Какая минимальная зарплата в Украине в 2023 году

Диана Просяник, редактор сайта 16 мая 2023, 14:00
минимальная зарплата в Украине
Фото: Pixabay

Больше новостей
цивільні полонені
Их держат в заложниках! Гражданские пленные — что с ними происходит в российской неволе и как их вернуть
SuperCam безпілотник та його характеристики
Разработан, чтобы помогать создавать карты: характеристики российского БпЛА SuperCam
Александр Будько
“Сейчас у меня шесть ног, я словно паук!”: как украинский Терен живет после ампутации двух конечностей
Оскарження повісток: хто може оскаржити повістку та за яких умов
Есть возможность обжаловать повестку? Что предусматривает закон и кто имеет право призываться только добровольно
Смотреть больше

Материалы по теме

Александр Будько
“Сейчас у меня шесть ног, я словно паук!”: как украинский Терен живет после ампутации двух конечностей
что нужно купить к рождению малыша
Скоро роды, а еще столько всего нужно! Что купить до рождения малыша
Скальп
Окончательно! Ракета Storm Shadow: характеристики снарядов SCALP, которые передали Украине
голова верховного суду
Взятка в $2,7 млн! НАБУ разоблачило масштабную коррупцию в руководстве Верховного Суда — кого подозревают и что известно

Видео
балістична ракета це

Металлические носители смерти: что такое баллистические ракеты и какие есть на вооружении РФ
0:03:45
Підготовка до опалювального сезону 2023-2024
Станем энергетическим “павербанком” для Евросоюза? Как идет подготовка к новому отопительному сезону
0:04:36
митці Денисенко
Хочешь мира? Готовься к войне! Что известно об уникальной выставке семьи художников Денисенко
Ракети Кинджал: характеристики надзвукової ракети Кинджал
Это историческое событие! Характеристика ракет Кинжал, которые сбили украинцы
0:04:05
модульне містечко в Ірпені
Лоскуток Финляндии в Ирпене: как в Киевской области появился новый модульный городок
Карта бойових дій в Україні
В России глубоко обеспокоены? Карта боевых действий в Украине 16 мая в режиме онлайн
0:03:29
У Дніпрі лікарі зупинили серце бійцю, щоб провести операцію
Остановить сердце на 15 минут, чтобы спасти жизнь! Как врачи в Днепре провели уникальную операцию украинскому бойцу
ситуація на кордоні з Білоруссю
Угроза не исчезла! Сколько российских военных сейчас в Беларуси и какая ситуация на границе
0:07:30
Навіщо Україні винищувачі F-16: як вони допоможуть у війні
С ними война могла бы закончиться уже летом! Почему для Украины так важны истребители F-16 и зачем разрешение США
Карта бойових дій в Україні 15.05.2023 онлайн
Как захватчики пытаются пополнить живую силу на оккупированных территориях: карта боевых действий в Украине 15 мая в режиме онлайн
Больше видео
что нужно купить к рождению малыша
Читать дальше
Скоро роды, а еще столько всего нужно! Что купить до рождения малыша
Скальп
Читать дальше
Окончательно! Ракета Storm Shadow: характеристики снарядов SCALP, которые передали Украине

Ошибка

Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу. Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь