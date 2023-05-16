Ты должен(-на) получать не меньше этой суммы! Какая минимальная зарплата в Украине в 2023 году

Каждая выполненная работа должна быть справедливо оплачена работодателем. Для соответствующих гарантий было введено определение минимальная заработная плата.

Что такое минимальная заработная плата

В Минфине объясняют, что минимальная заработная плата — это законодательно установленный размер заработной платы за простой, неквалифицированный труд, ниже которого не может устанавливаться оплата за выполненную работником месячную норму работ.

Какая минимальная зарплата в Украине в 2023 году

На сегодня минимальная заработная плата в Украине составляет 6700 грн. Если пересчитывать в почасовом размере — это 40,46 грн/ч.

Читать по теме Какой будет минимальная пенсия в 2023 году и хватит ли ее на самое необходимое В этом году размер минимальной пенсии в Украине останется без изменений.

Если пересчитывать по официальному курсу гривны к доллару — сейчас это $183,22.

Стоит добавить, что последний раз минимальную зарплату в Украине повышали 1 октября 2022 года. Тогда ее размер увеличили на 200 грн.

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