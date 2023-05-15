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Продажа известного или возможность узнать уникальное? Почему создают онлайн-курсы и можно ли там получить знания

Анастасия Грубрина, редактор сайта 15 мая 2023, 18:00
Чому люди створюють онлайн-курси — чи можна отримати там знання
Фото: Pexels

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