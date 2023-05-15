Продажа известного или возможность узнать уникальное? Почему создают онлайн-курсы и можно ли там получить знания

В современном мире получить диплом или сертификат о каких-либо знаниях можно довольно быстро и просто. Это часто занимает несколько часов.

Люди, стремящиеся к знаниям, без труда могут получить полезные и не очень навыки за несколько дней или месяцев.

В нашем материале ты узнаешь, почему люди создают онлайн-курсы и можно ли получить там реальные знания.

Почему люди создают онлайн-курсы

Онлайн-курсы иногда очень удобная и достаточно простая возможность получить нужные знания. Они могут быть полезны для тех, кто хочет повысить квалификацию, узнать то, чего не хватило в университете, или даже открыть для себя новую сферу для работы.

Очень часто онлайн-курсы продают в социальных сетях блогеры, но следует знать, что, скорее всего, это рекламная интеграция, где им заранее дают созданный курс и предлагают его продать. Но бывает так, что и сами блогеры продают курсы. И, как показывает практика, некоторые из них — это информационные пузыри или продажа знаний, которые есть в бесплатном доступе в интернете.

Собственный онлайн-курс — возможность поделиться знаниями с другими и одновременно иметь доход. Многие известные люди создают их в Украине и за рубежом. Цель их создания не всегда материальна, поэтому найти что-то действительно ценное и полезное можно.

Блогеры и инфлюенсеры, в подавляющем большинстве, создают это для собственного обогащения, ведь в социальных сетях доход именно от рекламы и продажи чего-то своего. Они продают их, чтобы материализовать лайки и свои посты. То есть, это попытка коммерциализировать свою деятельность.

Можно ли получить знания на онлайн-курсах

Онлайн-курсы не дают полную базу знаний, как это работает в университете. Поэтому диплом о прохождении курса, например по основам бизнеса или косметологии, не заменит полноценную учебу и диплом университета.

Однако некоторые онлайн-курсы открывают путь в профессии, которым еще не обучают в большинстве университетов, углубляют базовые знания или дают практические навыки.

К ним можно отнести графический дизайн, дубляж и монтаж, SMM и SEO-специализацию, рерайт и копирайт, нутрициологию, работу стилиста, аналитику Google Data, маникюр или ламинирование ресниц и так далее.

Это связано с тем, что новые навыки и знания людей появляются быстрее, чем обновляются программы обучения в высших учебных заведениях. Поэтому в таких случаях онлайн-курсы могут углубить знания и научить чему-нибудь новому.

Но чтобы учить чему-то других людей, нужно прежде всего быть профессионалом своей сферы.

Чаще всего онлайн-курсы дают знания по таким темам: наука, языки, компьютерная техника, искусство, бизнес, сфера бьюти-услуг. Такой формат обучения удобен для тех, кто имеет насыщенный график или изучает материал в своем темпе.

Они также подходят для того, чтобы погрузиться в новую профессию и понять, подходит ли это тебе, хотел(-а) бы ты заниматься этим дальше и получать профильное образование, менять профессию.

Как отличать качественные онлайн-курсы от инфомошенничества

Чтобы не купить то, что есть в свободном доступе и не учиться “успешному успеху”, следует тщательно относиться к выбору курсов и их авторов. К примеру, это может быть блогер, продающий основы ретуши фото или полноценный курс от фотографа, у которого есть награды Times или World Press Photo. Выбор очевиден.

Качество и авторитет курса должно быть на высоком уровне. А навыки и знания, которые должны быть там — эксклюзивными, практическими. Его автор или компания, которая создала, должны быть профессионалами своего дела, иметь реальный опыт, профильные знания и сертификацию.

Понять, что перед тобой информационная помойка, можно по следующим чертам:

Тебе продают “желание”. Говорят, что получить что-то можно, только если загадать желание и менять свое мышление. Дают нереалистичные обещания типа “после этого курса ты заработаешь свой миллион за месяц”. Отсутствие отзывов или множество плохих отзывов. Отсутствие аккредитации курса. Активный и сомнительный маркетинг. Действительно полезные и нужные знания не будут продавать с кричащими заголовками, легендами и инфоповодами.

Негативными звоночками в онлайн-курсах могут быть существенные вложения без объективной причины, отсутствие успеха его студентов, отсутствие поддержки или взаимодействия с учениками курса.

Если ты хочешь приобрести онлайн-курс, проверь его аккредитацию, компанию или человека, который его создал. Действительно ли у него есть уникальные навыки, награды, высокие достижения? Внимательно прочти описание курса и проанализируй, нет ли такой информации в интернете. Поищи в социальных сетях комментарии или обзоры на этот курс.

Следует ли ожидать глобальных изменений в образовании

Онлайн-курсы, конечно, удобная возможность получить знания, но пока она не столь развита, чтобы заменить полноценное обучение в университете. Возможно, вузы станут быстрее адаптироваться к требованиям времени и рынка профессий и будут активнее создавать новые учебные программы.

Но в то же время это отличная возможность получить знания тем, кто не может оплачивать обучение в университете. Курсы дешевле и более узкопрофильные. Их можно пройти быстрее, без изучения дополнительных предметов, таких как университетские студии или чего-то подобного, предметов, не относящихся к профилю обучения.

Также это возможность научиться чему-то от ведущих специалистов мира прямо дома. Поэтому университетам и другим учебным заведениям следует учитывать преимущества онлайн или офлайн-курсов и реформировать образовательные программы.

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