Научиться управлять дроном онлайн возможно! На Prometheus стартует базовый курс для инженеров БПЛА

На образовательной платформе Prometheus стартует новый курс по инженерии БПЛА. Он обеспечит участников основными знаниями в сфере инженерии беспилотных летательных аппаратов и научит их основам сборки и ремонта дронов.
Об этом сообщают организаторы на сайте Prometheus.
Участники видеокурса смогут овладеть ключевыми знаниями в области аэродинамики и метеорологии, ознакомиться с различными типами БПЛА, их структурой и особенностями использования и ремонта.
За период прохождения курса ученики также смогут ознакомиться с практическими аспектами технического обслуживания БПЛА и подготовиться к специализированному обучению или будущей работе.
Программа обучения включает три модуля, которые покрывают:
Разработку курса инициировали эксперты проекта Victory Drones от фонда Dignitas. Также заметим, что разработка курса состоялась при поддержке преподавателей Национального авиационного университета и инженерной школы Dream Ukraine.
В качестве лекторов будут выступать носители академических знаний и военные с опытом использования дронов в боевых условиях.
Отметим, что зарегистрироваться на курс можно уже сейчас по ссылке, а начало обучения запланировано на 24 ноября. Обучение бесплатное и доступно для всех желающих.
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