Твоя робота

Навчитися керувати дроном онлайн можливо! На Prometheus стартує базовий курс для інженерів БПЛА

Діана Просяник, редакторка сайту 09 Листопада 2023, 16:00
базовий курс для інженерів БПЛА
Фото: Unsplash

Більше новин
Recovery семінар
Центр Recovery провів семінар з психологічної реабілітації військових — де подивитись лекцію
радикуліт
Радикуліт та інші неприємності: що це за хвороба, які її симптоми та методи лікування
Штам коронавірусу Пірола та Еріс: що може свідчити про захворювання
Схоже на застуду, але є відмінності: два незвичні симптоми зараження новим штамом Covid
Домашній хліб - користь та простий рецепт
Домашній хліб — усьому голова. Користь продукту та рецепт бездріжджової випічки на кефірі
Дивитись більше

Матеріали по темі

Recovery семінар
Центр Recovery провів семінар з психологічної реабілітації військових — де подивитись лекцію
Сайти для відстеження повітряної тривоги
Карта повітряних тривог України: інтерактивна мапа в режимі онлайн
Штурмовик 37-ї бригади Вампір розповів про бої на Донеччині
Я не міг залишити ворога безкарним: історія штурмовика, який став кавалером Ордену імені Богдана Хмельницького
Троє українських дітей повернулися в Україну
Троє українських дітей повернулися в Україну — деталі про шлях додому

Відео
0:05:17
Recovery семінар

Центр Recovery провів семінар з психологічної реабілітації військових — де подивитись лекцію
Воєнний стан в Україні
Воєнний стан в Україні. Пояснюємо, до якого числа та що треба знати
Карта бойових дій в Україні
Карта бойових дій 9 листопада 2023: де йдуть бої сьогодні в режимі онлайн
0:08:08
Росіяни скидають невідомі сльозогінні речовини: ситуація на фронті
Росіяни скидають невідомі речовини під час штурмів — бійці про жах на Бахмутському напрямку
0:02:52
Жахи війни замість легкої служби: полонені росіяни про те, чому пішли воювати
Хотів “малину”, а дістав поранення та полон. Захоплені росіяни про те, чому пішли воювати
0:03:45
Протести польських перевізників на кордоні Польщі та України: що відомо
У черзі вже 1000 вантажівок! Що відомо про протест польських перевізників на кордоні з Україною
0:04:25
Найважче для них — відстань: премія Тато року — хто переміг
Найважчою є розлука з дітьми. Як минула премія Тато року-2023 та хто переміг
0:03:31
Ірина Фаріон: скандал з російськомовними військовими
Професорку Ірину Фаріон звільнити? Чому зчинився скандал та як реагують військові
0:04:44
Рація Химера
Станції РЕБ її просто не бачать! В Україні розробили унікальну рацію Himera для військових
Карта бойових дій в Україні
Карта бойових дій 8 листопада 2023: де йдуть бої сьогодні в режимі онлайн
Більше відео
Троє українських дітей повернулися в Україну
Читати далі
Троє українських дітей повернулися в Україну — деталі про шлях додому
Рада ухвалила держбюджет-2024 у другому читанні
Читати далі
Оборона, зарплати та підтримка ветеранів. Верховна Рада затвердила проект бюджету на 2024 рік

Помилка

Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу. Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь