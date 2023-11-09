Навчитися керувати дроном онлайн можливо! На Prometheus стартує базовий курс для інженерів БПЛА

На освітній платформі Prometheus стартує новий курс з інженерії БПЛА. Він забезпечить учасників основними знаннями у сфері інженерії безпілотних літальних апаратів та навчить їх основ збирання та ремонту дронів.

Про це повідомляють організатори на сайті Prometheus.

Учасники відеокурсу зможуть опанувати ключові знання у сфері аеродинаміки та метеорології, ознайомитись з різними типами БПЛА, їхньою структурою та особливостями використання і ремонту.

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За період проходження курсу учні також матимуть змогу ознайомитися з практичними аспектами технічного обслуговування БПЛА та підготуватися до спеціалізованого навчання чи майбутньої роботи.

Програма навчання містить три модулі, які покривають:

теоретичну основу інженера БПЛА;

будову БПЛА та особливості його використання;

ремонту та поширені помилки у БПЛА.

Розробку курсу ініціювали експерти проекту Victory Drones від фонду Dignitas. Також зауважимо, що розробка курсу відбулася за підтримки викладачів Національного авіаційного університету та інженерної школи Dream Ukraine.

Як лектори будуть виступати носії академічних знань та військові з досвідом використання дронів у бойових умовах.

Зазначимо, що зареєструватися на курс можна вже зараз за посиланням, а початок навчання запланований на 24 листопада. Навчання безкоштовне та доступне для усіх охочих.

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