Українські ІТвці здивували дронами, протезами та роботами: як пройшла конференція iForum 2023

У столиці відбулася 13-та конференція iForum. Торік через початок повномасштабного вторгнення росіян, захід довелося скасувати. А цьогоріч у сучасних реаліях війни формат і тематику трансформували й презентували абсолютно новий напрямок — military-tech. Дивися, чим дивували на виставці.

Конференція iForum-2023

Чемний Лось — нова модель безпілотника. Нашпигований вибухівкою дрон можна без ризику для пілота скидати з великого агродрона на відстані від противника до 5 кілометрів. Ідею створення апарату київським розробникам надав нині чинний військовослужбовець.

Включається режим через FPV-окуляри, ми пролітаємо відстань у 5 кілометрів, розвертаємося, заходимо з тилу до ворога і вражаємо його табом або кумулятивним зарядом, — розповідає директор компанії-розробника Віктор Буланєнков.

Більше десятка українських винахідників, які створюють новітні технології для нашого війська, зібрала найбільша IT-конфернція у Східній Європі. Military-tech — це новий напрям, який цьогоріч вперше презентували на iForum в столиці.

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Найбільше уваги саме до виробництва безпілотників. Сьогодні вже 40 моделей бойових дронів українського виробництва отримали допуск на використання в ЗСУ. Їх може стати ще більше.

Аби підтримати розробників, український бізнес створив спеціальну онлайн-платформу. Зараз на ній представлені більш як 55 винаходів, і великі компанії можуть взяти під опіку один з них та регулярно допомагати у створенні новітніх технологій.

iForum зібрав понад 5 тисяч учасників. Одним із головних питань під час панельних дискусій, які відбувалися одразу на чотирьох сценах, було залучення нових інвестицій в Україну. Адже важливо в час війни зберегти еконімку, і в цьому неабияк допоможуть нові технологічні розробки саме в мілітарі галузі, певні організатори.

Матеріал журналістки програми Вікна-СТБ Олени Ровенчук.

Нагадаємо, раніше ми розповідали що таке надводні дрони та які з них виготовляють в Україні.

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