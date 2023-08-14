Украинские айтишники удивили дронами, протезами и роботами: как прошла конференция iForum 2023

В столице прошла 13-я конференция iForum. В прошлом году из-за начала полномасштабного вторжения россиян мероприятие пришлось отменить. А в этом году в современных реалиях войны формат и тематику трансформировали и представили совершенно новое направление — military-tech.

Конференция iForum-2023

Вежливый Лось — новая модель беспилотника. Нашпигованный взрывчаткой дрон можно без риска для пилота сбрасывать с крупного агродрона на расстоянии от противника до 5 километров. Идею создания аппарата киевским разработчикам представил ныне действующий военнослужащий.

Включается режим через FPV очки, мы пролетаем расстояние в 5 километров, разворачиваемся, заходим с тыла к врагу и поражаем его табом или кумулятивным зарядом, — рассказывает директор компании-разработчика Виктор Буланенков.

Более десятка украинских изобретателей, создающих новейшие технологии для нашей армии, собрала крупнейшая IT-конференция в Восточной Европе. Military-tech — это новое направление, впервые в этом году представленное на iForum в столице.

Сейчас также смотрят

Больше всего внимания приковано именно к производству беспилотников. Сегодня уже 40 моделей боевых дронов украинского производства получили разрешение на использование в ВСУ. И их может стать еще больше.

Чтобы поддержать разработчиков, украинский бизнес создал специальную онлайн-платформу. Сейчас на ней представлены более 55 изобретений, и крупные компании могут взять на попечение одно из них и регулярно помогать в создании новейших технологий.

iForum собрал более 5 тысяч участников. Одним из главных вопросов во время панельных дискуссий, которые проходили сразу на четырех сценах, было все же привлечение новых инвестиций в Украину. Ведь важно во время войны сохранить экономику, и в этом очень помогут новые технологические разработки именно в милитари отрасли, уверяют организаторы.

Материал журналистки программы Вікна-СТБ Елены Ровенчук.

Напомним, ранее мы рассказывали, что такое надводные дроны и какие из них производят в Украине.

А еще у Вікон есть крутой Telegram и классная Instagram-страница.

Подписывайся! Мы публикуем важную информацию, эксклюзивы и интересные материалы для тебя.