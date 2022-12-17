Безработица или новые возможности: какая ситуация на рынке труда ожидается в 2023 году

Рынок труда, как никто другой, отреагировал на войну в Украине. Ситуация остается достаточно сложной — специалисты подсчитали, что сейчас на одно рабочее место остается 96 безработных.

По данным Государственной службы занятости Украины, по состоянию на 1 декабря на учете в учреждении состояли 239 тысяч безработных граждан. Этот показатель оказался самым низким с 2003 года.

Еще больше хлопот доставляет то, что многие работают неофициально, поэтому и точные статистические данные вывести просто невозможно. Но все ли так плохо и какие прогнозы уже выражают специалисты на следующий год — разбираемся дальше.

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Сколько украинцев потеряли работу после 24 февраля

Заместитель министра экономики Татьяна Бережная в эфире Украинского радио заявила, что в конце 2022 года у нас уже есть 2,6 млн безработных.

— В 2023 прогнозируем чуть более 2,8 млн безработных.

С 24 февраля в Украине потеряно 4,8 млн рабочих мест, по подсчетам Международной организации труда.

По сравнению с прошлым годом этот показатель увеличился в три раза. И это при том, что снятие с учета безработных, тех, кто мигрировал за границу, и мобилизация сдержали рост состоящих на учете в центрах занятости.

Для безработных есть государственные выплаты и социальная помощь. В настоящее время пособие по безработице выплачивается в зависимости от продолжительности безработицы в процентах до определенного размера: первая половина срока продолжительности выплаты пособия по безработице — 100%, в дальнейшем — 50%.

Однако пока в Украине военное положение, человек не может получать помощь более трех месяцев. В последний раз условия выплат безработным изменились 29 октября этого года.

Заместитель директора областного центра занятости Наталья Невидома объяснила Суспільному, что тем, кто получал пособие до 29 октября — уменьшили период его выплаты. А для безработных, которым на дату вступления в силу этого закона уже назначена выплата пособия и они получали ее более 90 дней — прибавляется еще 30 календарных дней. Выплата прекращается с 28 ноября.

Изменился и максимальный размер пособия: с 9700 грн до минимальной заработной платы — 6500.

Такой значительный скачок уровня безработицы объясняется еще и тем, что по окончании выплат человека снимают с учета Центра занятости, а статус безработного предоставляют теперь только при страховом стаже в течение 12 месяцев подряд на момент потери работы.

Но значит ли это, что в Украине совсем нет работы?

Министерство экономики Украины объявило о создании Армии восстановления Украины. Армия будет заниматься общественно полезной работой. К ней будут привлекаться безработные. Такое решение было принято именно из-за высокого уровня безработицы в стране. Государство будет оплачивать работу в размере минимальной заработной платы — 6700 грн.

— Правительство разработало и предложило механизм, по которому временно безработных можно привлекать к выполнению общественно полезных работ, что нужны в регионах, — отметила министр экономики Юлия Свириденко.

То есть, чтобы получить деньги, человек может приобщиться к общественным работам и восстанавливать свой уголок страны. Такая оплата выше выплат по безработице.

Что будет в 2023 году?

Эксперты считают, что из-за массового выезда молодежи и людей среднего возраста за границу ситуация с рабочими местами может ухудшиться.

Однако, по информации Минэкономики, весной 2023 года для работодателей предусмотрена компенсация в случае трудоустройства молодежи младше 25 лет. Она будет выплачиваться в течение шести месяцев в размере половины минимальной заработной платы.

— Война негативно сказалась на рынке труда, и правительство ищет разные способы, чтобы увеличить возможности для трудоустройства людей. Мы уже запустили ряд программ для повышения уровня занятости и создания новых рабочих мест — релокации, предоставления грантов на начало или развитие бизнеса, компенсации работодателям за трудоустройство и оплату труда внутренних переселенцев, — отметила Татьяна Бережная.

Также со следующего года мы предлагаем новые механизмы, в частности предусмотренные недавно принятым законом, которые будут стимулировать активность работодателей.

Большой помощью для украинской экономики и рынка труда станут донорские программы. К примеру, план Маршала, который поможет отстроить Украину после войны.

Все мы ждем победы и стараемся удержаться на том уровне, на котором находимся сейчас. О том, как не потерять работу во время войны и какие профессии будут пользоваться спросом после победы, мы разбирали с экспертом в нашем другом материале.

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