Безробіття чи нові можливості: яка ситуація на ринку праці очікується у 2023 році

Ринок праці, як ніхто інший, зреагував на війну в Україні. Ситуація залишається досить складною — фахівці підрахували, що нині на одне робоче місце залишається 96 безробітних.

За даними Державної служби зайнятості України, станом на 1 грудня на обліку в установі перебували 239 тисяч безробітних громадян. Цей показник виявився найнижчим від 2003 року.

Ще більшого клопоту завдає те, що багато людей працює неофіційно, тож і точні статистичні дані вивести просто неможливо. Але чи все так погано і які прогнози уже висловлюють фахівці на наступний рік — розбираємося далі.

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Скільки українців втратили роботу після 24 лютого

Заступниця міністра економіки Тетяна Бережна в ефірі Українського радіо заявила, що наприкінці 2022 року ми маємо 2,6 млн безробітних.

— У 2023-му прогнозуємо трохи більш як 2,8 млн безробітних.

Від 24 лютого в Україні втрачено 4,8 мільйона робочих місць, — за підрахунками Міжнародної організації праці.

Проти минулого року цей показник збільшився утричі. І це при тому, що зняття з обліку безробітних, які мігрували за кордон, та мобілізація стримали зростання кількості тих, хто перебував на обліку у центрах зайнятості.

Для безробітних існують державні виплати та соціальна допомога. Нині допомога по безробіттю виплачується залежно від тривалості безробіття у відсотках до визначеного розміру: перша половина строку тривалості виплати допомоги по безробіттю — 100%, надалі — 50%.

Проте поки в Україні воєнний стан, людина не може отримувати допомогу понад три місяці. Востаннє умови виплат безробітним змінилися 29 жовтня цього року.

Заступниця директора обласного центру зайнятості Наталія Невідома пояснила Суспільному, що тим, хто одержував допомогу до 29 жовтня, зменшили період її виплати. А для безробітних, яким на дату набуття чинності цього закону вже призначена виплата допомоги та вони отримували її більше ніж 90 днів — додається ще 30 календарних днів. Виплата припиняється з 28 листопада.

Змінився й максимальний розмір допомоги: з 9700 грн до мінімальної заробітної плати — 6500.

Такий значний стрибок рівня безробіття пояснюється ще й тим, що після закінчення виплат людину знімають з обліку Центру зайнятості, а статус безробітного надають тепер лише за наявності страхового стажу протягом 12 місяців поспіль на момент втрати роботи.

Але чи означає це, що в Україні зовсім немає роботи?

Міністерство економіки України оголосило про створення Армії відновлення України. Армія займатиметься суспільно корисною роботою. До неї залучатимуть безробітних. Таке рішення було ухвалене саме через високий рівень безробіття в країні. Держава оплачуватиме роботу в розмірі мінімальної заробітної плати — 6700 грн.

— Уряд розробив і запропонував механізм, за яким тимчасово безробітних можна залучати до виконання суспільно корисних робіт, в яких є потреба у регіонах, — зазначила міністерка економіки Юлія Свириденко.

Тобто щоб отримати гроші, людина може долучитися до суспільних робіт та відновлювати власний куточок країни. Така оплата є вищою за виплати по безробіттю.

Що буде у 2023 році?

Експерти вважають, що через масовий виїзд молоді та людей середнього віку за кордон ситуація із робочими місцями може погіршитися.

Проте, за інформацією Мінекономіки, навесні 2023 року для роботодавців передбачена компенсація у разі працевлаштування молоді віком до 25 років. Вона буде виплачуватися впродовж шести місяців у розмірі половини мінімальної заробітної платні.

— Війна негативно позначилась на ринку праці, й Уряд шукає різні способи, щоб збільшити можливості для працевлаштування людей. Ми вже запустили низку програм для підвищення рівня зайнятості та створення нових робочих місць — релокації, надання грантів на започаткування чи розвиток бізнесу, компенсації роботодавцям за працевлаштування та оплату праці внутрішніх переселенців, — зазначила Тетяна Бережна.

Також з наступного року ми пропонуємо ще й нові механізми, зокрема, передбачені нещодавно ухваленим законом, які стимулюватимуть активність роботодавців.