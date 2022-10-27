Братимуть усіх? Що таке Армія відновлення України — які умови роботи й оплата

Війна Росії проти України триває дев’ятий місяць. Окупанти завдають масштабних руйнувань інфраструктурі нашої держави, яку необхідно відновлювати. В Україні розпочала роботу Армія відновлення — що це таке?

Армія відновлення України — що це таке і кого залучатимуть

Міністерство економіки України оголосило про створення Армії відновлення України. Армія займатиметься суспільно корисною роботою. До неї залучатимуть безробітних.

Таке рішення було ухвалене через високий рівень безробіття в країні. Держава оплачуватиме роботу в розмірі мінімальної заробітної плати — 6700 грн.

Зараз також дивляться

— Уряд розробив і запропонував механізм, за яким тимчасово безробітних можна залучати до виконання суспільно корисних робіт, в яких є потреба у регіонах, — зазначила міністерка економіки Юлія Свириденко.

Суспільно корисна робота може бути такою:

Облаштування та укріплення блокпостів, вирубування дерев для формування окопів.

Заготівля дров для військових та населення.

Розбір завалів та відновлення житлових будинків, інших приміщень, пошкоджених унаслідок бойових дій.

Укріплення дамб.

Розчищення автомобільних доріг від завалів.

Розвантаження гуманітарної допомоги.

Облаштування підвальних приміщень у багатоповерхових будинках, школах під укриття.

Ремонтно-відновлювальні роботи у приміщеннях соціальної сфери.

Надання допомоги ВПО, людям з інвалідністю, людям літнього віку.

Як долучитися до Армії відновлення України

Долучитися до роботи в Армії відновлення зможуть ті, в чиїх областях будуть необхідні суспільно корисні роботи. Дізнатися про потребу в робітниках можна в ОВА та військового командування області.

Працювати зможуть працездатні особи, зареєстровані безробітні та внутрішньо переміщені особи, які не мають обмежень за станом здоров’я.

Оплата праці буде не нижчою за 6700 грн. Ця сума є більшою за допомогу з безробіття в більшості випадків.

З працівниками укладатимуть строкові трудові договори. Армія відновлення запрацювала вже в Сумській та Чернігівській областях. Загальна кількість працевлаштованих — понад 450 людей.

Нагадаємо, збитки для інфраструктури України сягнули вже $100 млрд унаслідок жорстокої повномасштабної війни. Які об’єкти відновлюватимуть найперше — читай за посиланням.

А ще у Вікон є свій Telegram-канал. Підписуйся, аби не пропустити найцікавіше!