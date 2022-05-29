Україна

Збитки інфраструктури України колосальні! Кубраков про відновлення критично важливих об’єктів

Олена Яковлєва, редакторка сайту 29 Травня 2022, 18:00

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