Збитки інфраструктури України колосальні! Кубраков про відновлення критично важливих об’єктів

Збитки для інфраструктури України від повномасштабної війни сягнули вже $100 млрд. Міністр інфраструктури Олександр Кубраков розповів в ефірі телемарафону про відновлення критично важливих об’єктів, роботу залізниці та експорт морськими шляхами.

Пріоритети відновлення інфраструктури

Першочергово ми фокусуємось на відбудові чи зведенні тимчасових мостів у тих районах, які звільнили. Тому що це базова умова для повернення життя в наші міста, — зазначає міністр.

Адже без налагодженої логістики неможливо доставити місту продукти, пальне, медикаменти тощо. Люди не можуть повернутись у свої домівки.

Учора на автодорозі міжнародного значення М-06 Київ-Чоп частково відновили рух вантажних автомобілів біля мосту у Стоянці. Про це повідомив голова Київської ОВА Олексій Кулеба.

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Це перший міст, який дозволить вантажівкам проїжджати без об’їздів, — коментує Кубраков.

Також уже почали розбір завалів мосту через ріку Десна біля міста Чернігів (траса М-01 Київ-Чернігів). За словами міністра, через 2-3 місяці там збудують тимчасову переправу, а потім розпочнеться будівництво нового мосту.

Робота Укрзалізниці під обстрілами

За словами міністра, останні тижні спостерігається особлива увага агресора до Укрзалізниці. Йому не подобається, що вона продовжує працювати.

Але саме завдяки героїзму залізничників підтримується робота цілої системи, адже вони невпинно ремонтують колії, вокзали та підстанції, які руйнують росіяни своїми ракетами.

Питання заблокованих портів

Усі українські морські порти наразі заблоковані, що ускладнює експорт та імпорт життєво необхідних речей та продуктів харчування.

Ми працюємо над альтернативними варіантами експорту нашої продукції: автомобільні шляхи через західні кордони, залізниця, річковий транспорт… Але все одно порівнювати їх з морськими портами неможливо, — зазначає Кубраков.

Тож альтернативні шляхи на заміну портам можна розглядати лише в короткостроковій перспективі. Але питання розблокування морського транспорту стоїть гостро.

Під час війни навіть буденні речі, як похід у супермаркет чи заправка авто, можуть стати проблематичними. Карта заправок від ЛУН покаже в онлайн-режимі, де в Україні є пальне, а також які магазини, аптеки та ресторани працюють.