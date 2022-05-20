Засклити Україну — завдання непросте! Як держава боротиметься з дефіцитом матеріалу

Дефіцит скла, який був в Україні й до повномасштабної війни, тепер стане більш відчутним. У нашій державі скло фактично не виробляли, ми постачали сировину до Білорусі та Росії, а звідти завозили листове скло. Тепер же його будемо імпортувати лише з Європи, і буде це набагато дорожче!

Нині для відбудови й ремонту житла та інфраструктури його звозять звідусіль, однак більше як гуманітарну допомогу.

За оцінками Мінрегіону, приблизно сім тисяч будівель в Україні зруйновані чи пошкоджені, кожен обстріл окупантів — це десятки та сотні вибитих вікон.

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Везуть скло до України звідусіль – такий збір оголосив мер Вільнюса, закликав міські будівельні компанії.

Так Міжнародний Червоний Хрест допоміг Тростянцю, який фактично з першого дня повномасштабного вторгнення окупували та трощили. Листове скло нарізають за потреби й для місцевих мешканців.

Як планують побороти дефіцит скла

Не всі виробники з Європи готові доставляти в Україну скло, адже для цього необхідний спеціальний транспорт.

В державі про дефіцит скла знають, в парламенті вважають, що зараз головне домовитися з партнерами про достатнє постачання на закупівлю. А потім стратегічно розпочати власне виробництво. Щоб вкласти в це гроші, Україна розраховує на пільгові кредити від західних партнерів на 10-15 років під 1-3%.

Російські військові продовжують обстрілювати Україну. Раніше ми розповідали про ракетний удар по місту Лозова у Харківські області.