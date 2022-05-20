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Оксана Михайлова 21 мая 2022, 00:00

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Застеклить Украину — задача непростая! Как государство будет бороться с дефицитом материала
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