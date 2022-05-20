Застеклить Украину — задача непростая! Как государство будет бороться с дефицитом материала

Дефицит стекла, который был в Украине и до полномасштабной войны, теперь станет более ощутимым. В нашем государстве стекло фактически не производилось, мы поставляли сырье в Беларусь и Россию, а оттуда завозили листовое стекло. Теперь же его будем импортировать только из Европы, и это будет намного дороже!

Сейчас для восстановления и ремонта жилья и инфраструктуры его свозят отовсюду, но больше как гуманитарную помощь.

По оценкам Минрегиона, примерно семь тысяч зданий в Украине разрушены или повреждены, каждый обстрел оккупантов — это десятки и сотни выбитых окон.

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Везут стекло в Украину отовсюду — такой сбор объявил и мэр Вильнюса, призвал городские строительные компании.

Так, Международный Красный Крест помог Тростянцу, который фактически с первого дня полномасштабного вторжения оккупировали и крушили. Листовое стекло нарезают по необходимости и для местных жителей.

Как планируют побороть дефицит стекла

Не все производители из Европы готовы доставлять в Украину стекло, ведь для этого необходим специальный транспорт.

В государстве о дефиците стекла знают, что в парламенте считают, что сейчас главное договориться с партнерами о достаточных поставках на закупку. А потом стратегически приступить к собственному производству. Чтобы вложить в это деньги Украина рассчитывает на льготные кредиты от западных партнеров на 10-15 лет под 1-3%.

Российские военные продолжают обстреливать Украину. Ранее мы рассказывали о ракетном ударе по городу Лозовая в Харьковской области.