Пес Інтелігент, діти, снаряд “шумить, як вітер”: репортаж під гуркіт ворожої артилерії на Запоріжжі

Околиці Запоріжжя гудуть від щоденних обстрілів окупантів. Ті оскаженіло гатять великим калібром по мирних селищах. Більшість їхніх мешканців звідти втекли, втім там ще лишилися відчайдухи, що наважуються жити на прицілі в окупантів. Яке воно — буття майже на лінії фронту підступної загарбницької війни Росії.

Колись затишне селище під Запоріжжям тепер щодня здригається від ворожих артилерійних атак. Нині нацгвардієць показує покинуті будинки та місце, куди нещодавно вгатив Град.

Наслідки нічного пристрільного, як кажуть гвардійці, снаряду — два потрощені будинки. На щастя, ті були вже покинуті.

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Майже усі люди звідси вже поїхали. А ті, що лишилися — не надто балакучі. Лише розповідають, щодня ховаються із дітьми у підвалі.

Страшно, я ж кажу, ховаємося, боїмося, — каже одна з жінок.

Куди летять ворожі снаряди — напевне знає колишній залізничник, а нині пенсіонер, пан Сергій. Напрямок йому вказує пес на прізвисько Інтелігент, адже точно біжить та лає туди, де чує залп. Сам чоловік — ховається у підвалі зо три метри завглибшки.

Оборонці кажуть, що нині окупанти наче оскаженіли: гатять по мирних селах важким калібром без упину.

— Гатять, в основному, з гаубиць. Летить снаряд, він шумить як вітер, свист і одразу треба падати, — каже військовослужбовець НГУ Сергій.

Місцеві кажуть, вже давно не добирають слів щодо окупантів. А нашим хлопцям бажають лише скорішої перемоги.

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