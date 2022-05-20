Пес Интеллигент, дети, снаряд “шумит, как ветер”: репортаж под грохот вражеской артиллерии на Запорожье

Окрестности Запорожья гудят от ежедневных обстрелов оккупантов. Те яростно гатят большим калибром по мирным поселкам. Большинство их обитателей оттуда уехали, впрочем, там еще остались храбрецы, которые решаются жить на прицеле в оккупантов. Какая она – жизнь почти на линии фронта коварной захватнической войны России.

Когда-то уютный поселок под Запорожьем теперь ежедневно вздрагивает от вражеских артиллерийских атак. Сейчас нацгвардиец показывает заброшенные дома и место, куда недавно ударил Град.

Последствия ночного пристрельного, как говорят гвардейцы, снаряда — два разбитых дома. К счастью, те были уже брошены.

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Почти все люди отсюда уже уехали. А оставшиеся — не слишком болтливые. Только рассказывают, каждый день прячутся с детьми в подвале.

Страшно, я же говорю, прячемся, боимся, —говорит одна из женщин.

Куда летят вражеские снаряды, наверняка знает бывший железнодорожник, а ныне пенсионер, Сергей. Направление ему указывает пес по кличке Интеллигент, ведь точно бежит и ругает туда, где слышит залп. Сам мужчина — прячется в подвале три метра в глубину.

Защитники говорят — ныне оккупанты словно взбесились: гатят по мирным селам тяжелым калибром без остановки.

— Гатят, в основном, из гаубиц. Летит снаряд, он так шумит как ветер, свист и сразу нужно падать, — говорит военнослужащий НГУ Сергей.

Местные говорят, что уже давно не подбирают слова относительно оккупантов. А нашим ребятам желают только скорейшей победы.

В Киевской области оккупанты заезжали на людские дворы танками! Раньше мы рассказывали, как выглядит Бородянка после российской оккупации.