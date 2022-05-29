Убытки инфраструктуры Украины колоссальные! Кубраков о восстановлении критически важных объектов

Ущерб инфраструктуре Украины от полномасштабной войны достиг уже $100 млрд. Министр инфраструктуры Александр Кубраков рассказал в эфире телемарафона о восстановлении критически важных объектов, работе железной дороги и экспорте морскими путями.

Приоритеты восстановления инфраструктуры

В первую очередь мы фокусируемся на восстановлении или возведении временных мостов в тех районах, которые освободили. Потому что это базовое условие для возвращения жизни в наши города, — отмечает министр.

Ведь без налаженной логистики невозможно доставить городу продукты, горючее, медикаменты и т.д. Люди не могут вернуться в свои дома.

Вчера на автодороге международного значения М-06 Киев-Чоп частично возобновили движение грузовых автомобилей возле моста в Стоянке. Об этом сообщил глава Киевской ОВ Алексей Кулеба.

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Это первый мост, который позволит грузовикам проезжать без объездов, — комментирует Кубраков.

Также уже начали разбор завалов моста через реку Десна возле города Чернигов (трасса М-01 Киев-Чернигов). По словам министра, через 2-3 месяца там будет построена временная переправа, а затем начнется строительство нового моста.

Работа Укрзалізниці под обстрелами

По словам министра, в последние недели наблюдается особое внимание агрессора к Укрзалізниці. Ему не нравится, что железная дорога продолжает работать.

Но именно благодаря героизму железнодорожников поддерживается работа целой системы, ведь они постоянно ремонтируют пути, вокзалы и подстанции, которые разрушают россияне своими ракетами.

Вопрос заблокированных портов

Все украинские морские порты заблокированы, что затрудняет экспорт и импорт жизненно необходимых вещей и продуктов питания.

Мы работаем над альтернативными вариантами экспорта нашей продукции: автомобильные пути через западные границы, железные дороги, речной транспорт… Но все равно сравнивать их с морскими портами невозможно, — отмечает Кубраков.

Поэтому альтернативные пути на замену портам можно рассматривать только в краткосрочной перспективе. Вопрос разблокировки морского транспорта стоит остро.

Во время войны даже обычные вещи, такие как поход в супермаркет или заправка автомобиля, могут стать проблематичными. Карта заправок от ЛУН покажет в онлайн-режиме, где в Украине есть горючее, а также какие магазины, аптеки и рестораны работают.