Будут брать всех? Что такое Армия восстановления Украины — какие условия работы и оплата

Война России против Украины длится девятый месяц. Оккупанты наносят масштабные разрушения инфраструктуре нашего государства, которую необходимо восстанавливать. В Украине начала работу Армия восстановления — что это такое?

Армия восстановления Украины — что это такое и кого будут привлекать

Министерство экономики Украины объявило о создании Армии восстановления Украины. Армия будет заниматься общественно полезной работой. К ней будут привлекать безработных.

Такое решение было принято из-за высокого уровня безработицы в стране. Государство будет оплачивать работу в размере минимальной заработной платы — 6700 грн.

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Правительство разработало и предложило механизм, по которому временно безработных можно привлекать к выполнению общественно полезных работ, в которых есть потребность в регионах, — отметила министр экономики Юлия Свириденко.

Общественно полезная работа может быть такой:

Обустройство и укрепление блокпостов, вырубка деревьев для формирования окопов.

Заготовка дров для военных и населения.

Разбор завалов и восстановление жилых домов, других помещений, поврежденных в результате боевых действий.

Укрепление дамб.

Расчистка автомобильных дорог от завалов.

Разгрузка гуманитарной помощи.

Обустройство подвальных помещений в многоэтажных домах, школах под укрытия.

Ремонтно-восстановительные работы в помещениях социальной сферы.

Оказание помощи ВПЛ, людям с инвалидностью, людям пожилого возраста.

Как присоединиться к Армии восстановления Украины

Присоединиться к работе в Армии восстановления могут те, в чьих областях будут необходимы общественно полезные работы. Узнать о нуждающихся в рабочих можно в ОВА и военном командовании области.

Работать смогут трудоспособные лица, зарегистрированные безработные и внутренне перемещенные лица, не имеющие ограничений по состоянию здоровья.

Оплата труда будет не ниже 6700 грн. Эта сумма больше пособия по безработице в большинстве случаев.

С работниками будут заключаться срочные трудовые договоры. Армия восстановления уже заработала в Сумской и Черниговской областях. Общее количество трудоустроенных — более 450 человек.

Напомним, убытки для инфраструктуры Украины от жестокой полномасштабной войны уже достигли $100 млрд. Какие объекты будут восстанавливать в первую очередь — читай по ссылке.

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