“Удобный” работник — хорошо или плохо? Психолог о токсичности и подчинении на работе

Для многих из нас работа — та составляющая, которая занимает большую часть нашей жизни. Это и неудивительно: в Украине рабочий график чаще всего достигает пяти дней из семи. Поэтому атмосфера на нашей работе оказывает прямое влияние не только на работоспособность, но и на эмоциональное состояние человека в целом.

В любом коллективе возникают определенные недоразумения, и главное научиться не избегать их, а решать проблему быстро и прозрачно.

Однако не все руководители обладают такими навыками, что может превратить работодателя в токсичного человека. И тогда идеальным коллегой для токсичного руководителя станет “удобный” работник.

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О токсичных работодателях и идеальных работниках изданию Наш Київ рассказала психолог, автор книги Сила решений и член всеукраинского союза психологов Лариса Филипняк.

Токсические руководители — почему это опасно?

Сначала следует понять, почему люди — руководители, в том числе — становятся токсичными. По словам психолога Ларисы Филипняк, токсичность может передаваться нам в наследство от советских времен, а также свидетельствует о собственных неудовлетворенных потребностях этого отдельного человека.

— И если человек не может их закрыть, то начинает использовать разные токсичные формы, манипуляции, чтобы наконец другие заметили, как он важен, — говорит эксперт.

Токсические люди занижают самооценку других, словно чувствуя себя лучше в таком случае.

Если так поступают руководители, то в какой-то момент работник начнет думать: если меня здесь держат, это хорошо, потому что больше никуда не возьмут.

Если это токсический руководитель, он работает над тем, чтобы держать человека в стыде и вине.

— Например, говоря: “Ты и так не справляешься, но мы тебе такую огромную услугу оказываем, что держим, деньги платим, поэтому думай, как себя ведешь”, — говорит Лариса Филипняк.

Более того: опасность кроется и в том, как эта токсичность влияет на других. Подчиненные также начинают перенимать такое поведение, что сказывается на большем количестве людей: семьях, друзьях, отношениях.

— Поэтому в терапии мы знакомимся не только с клиентом, но и социумом, в котором он живет. Этот социум — часть убеждений и моделей поведения человека. Опасность в том, что отравление происходит незаметно. Сначала ты сопротивляешься этому, а потом сам начинаешь подражать подобным моделям.

И не потому, что человек хороший или плохой, а потому, что ему показывают, какой должна быть модель поведения и как нужно управлять, — заключает эксперт.

“Удобные” работники: кто это и как не стать таким человеком

Человек, который становится “удобным” работником, действительно удобен для токсичного руководителя. В таком случае работодатель может сверхурочно нагружать работника, не вознаграждая за это.

Чаще всего это происходит после фраз типа: “Мы впустую платим тебе деньги”, “Начни уже что-то делать, а не только за зарплату спрашивать” и другое.

Тогда начинаются переработки, даже ночная работа, чтобы “выслужиться” перед руководством. Исчезают границы между личной жизнью и работой.

Это какая-то пропасть, и в первую очередь речь идет о внутреннем ощущении этой дыры. И если человек с ней как-то уживается, то когда туда кто-то каждый раз светит, становится хуже и хуже, — добавляет психолог.

— В таком случае стоит напоминать себе: ты делаешь работу за деньги, которые тебе платят. А еще стоит посмотреть на других и оплату их труда, — отмечает Лариса Филипняк.

Но как жить, если токсичные люди окружают тебя и возможно ли это изменить, мы рассказывали в другом нашем материале.

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