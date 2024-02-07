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“Зручний” працівник — добре чи погано? Психологиня про токсичність та підпорядкування на роботі

Вікторія Мельник, журналістка сайту 07 Лютого 2024, 09:00
токсичний керівник
Фото: Unsplash

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