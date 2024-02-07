“Зручний” працівник — добре чи погано? Психологиня про токсичність та підпорядкування на роботі

Для багатьох з нас робота — та складова, яка займає чи не більшу частину нашого життя. Це й не дивно: в Україні робочий графік найчастіше сягає пʼяти днів із семи. Тож атмосфера на нашій роботі прямо впливає не лише на працездатність, а й на емоційний стан людини загалом.

У будь-якому колективі виникають певні непорозуміння, та головне — навчитися не уникати їх, а розвʼязувати проблему швидко та прозоро.

Однак не всі керівники володіють такими навичками, що, зрештою, може перетворити роботодавця на токсичну людину. І тоді ідеальним колегою для токсичного керівника стане “зручний” працівник.

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Про токсичних роботодавців та ідеальних працівників виданню Наш Київ розповіла психологиня, авторка книги Сила рішень та членкиня всеукраїнської спілки психологів Лариса Філіпняк.

Токсичні керівники — чому це небезпечно?

Спочатку варто зрозуміти, чому люди — керівники, в тому числі — стають токсичними. За словами психологині Лариси Філіпняк, токсичність може передаватися нам “у спадок” від радянських часів, а також свідчить про власні незадоволені потреби цієї окремої людини.

— І якщо людина не може їх закрити, то починає використовувати різні токсичні форми, маніпуляції, щоби нарешті інші помітили, яка вона важлива, — каже експертка.

Токсичні люди занижують самооцінку інших, наче відчуваючи себе кращими у такому випадку.

Якщо так роблять керівники, то в якийсь момент працівник почне думати: якщо мене тут тримають, то добре, бо більше нікуди й не візьмуть.

Якщо це токсичний керівник, то він працює над тим, щоб тримати людину в соромі й вині.

— Наприклад, кажучи: “Ти й так не справляєшся, але ми тобі таку величезну послугу робимо, що тримаємо, гроші платимо, тому думай, як себе поводиш”, — каже Лариса Філіпняк.

Ба більше: небезпека криється й в тому, як ця токсичність впливає на інших. Підлеглі також починають переймати таку поведінку, що позначається на більшій кількості людей: сімʼях, друзях, стосунках.

— Тому в терапії ми знайомимося не лише з клієнтом, але й з соціумом, в якому він живе. Цей соціум — частина переконань і моделей поведінки людини. Небезпека в тому, що отруєння відбувається непомітно. Спочатку ти опираєшся цьому, а потім сам починаєш наслідувати подібні моделі.

І не тому, що людина хороша чи погана, а тому, що їй показують, якою має бути модель поведінки і як треба керувати, — висновує експертка.

“Зручні” працівники: хто це і як не стати такою людиною

Людина, що стає “зручним” працівником — направду зручна для токсичного керівника. У такому випадку роботодавець може понаднормово навантажувати працівника, не винагороджуючи за це.

Найчастіше це відбувається після фраз на кшталт: “Ми задурно платимо тобі гроші”, “Почни вже щось робити, а не лише за зарплатню запитувати” тощо.

Тоді починаються перепрацювання, навіть нічна робота, аби “вислужитися” перед керівництвом. Зникають кордони між особистим життям та роботою.

Це ніби якась прірва і першочергово йдеться про внутрішнє відчуття цієї діри. І якщо людина з нею якось вживається, то коли туди хтось щоразу світить, то стає гірше і гірше, — додає психологиня.

— У такому випадку варто нагадувати собі: ти робиш роботу за ті гроші, які тобі платять. А ще варто подивитися на інших та оплату їхньої праці, — наголошує Лариса Філіпняк.

Та як жити, якщо токсичні люди оточують тебе і чи можливо це змінити, ми розповідали в іншому нашому матеріалі.

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