Психологія

Токсичні люди: як з ними спілкуватися і залишатися у здоровому глузді та сповненим сил

Вікторія Мельник, практикантка сайту 04 Липня 2022, 13:00
Токсичні люди
Фото: Pexels

Більше новин
Токсичні люди: як з ними спілкуватися і залишатися у здоровому глузді та сповненим сил
Поляки побачили, що це не просто жарти — інтерв’ю Агнешки Помаськи про погрози Кремля та настрої в суспільстві
Книги про магічні та фантастичні світи - ТОП-5 творів
Знаємо, ти хочеш втекти від війни у магічну реальність — ось ТОП-5 сучасних книг про фантастичні світи 
Токсичні люди: як з ними спілкуватися і залишатися у здоровому глузді та сповненим сил
Місячний календар на липень 2022: найвдаліші дати для тебе
Кирило Буданов спрогнозував, ко
Буданов назвав причину, чому РФ почала масово гатити по будинках, і спрогнозував, коли закінчиться війна
Дивитись більше

Матеріали по темі

флешбеки війни
Флешбеки війни якорем тягнуть до прірви? Психологиня пояснила, як пережити дежавю
Токсичні люди: як з ними спілкуватися і залишатися у здоровому глузді та сповненим сил
Психолог, психотерапевт чи психіатр? Яка між ними різниця і за яких симптомів звертатися
як зберегти сім'ю
Я боюсь за нашу сім’ю: як вберегти почуття, якщо вимушені бути у розлуці
Що робити, якщо соромлять за мої почуття?
“Намагаюся жити далі, але мої радощі ранять людину, яка переживає горе. Як з цим бути?”

Відео
Кирило Буданов спрогнозував, ко

Буданов назвав причину, чому РФ почала масово гатити по будинках, і спрогнозував, коли закінчиться війна
Російські військові залишили острів Зміїний
На острові Зміїний замайорів український прапор! Історія звільнення від окупантів та назви острова
0:10:06
ЗСУ відійшли від Лисичанська, що відомо про ситуацію в області
Головне завдання — зберегти життя: що відомо про відхід ЗСУ від Лисичанська та ситуацію в Слов’янську
0:02:30
Як вибрати велосипед
Бум на велосипеди: українці масово відмовляються від авто. Чому та як правильно обрати двоколісний транспорт
ЄС відмовляється від авто на бензині з 2035 року
Незалежність від палива РФ чи турбота про екологію? ЄС відмовляється від автівок на бензині та дизелі
0:04:26
10-річна чемпіонка з шашок Валерія Єжова грає заради ЗСУ
Збирає гроші для ЗСУ просто неба, її ніхто не може перемогти! Як десятирічна чемпіонка світу з шашок займається благодійністю
0:03:40
Профтехосвіта
Друга профтехосвіта в Україні буде безкоштовною? Як утримати молодь та відбудувати країну
Актуальна карта бойових дій в Україні та небезпечні напрямки на 4 липня
Актуальна карта бойових дій в Україні та небезпечні напрямки на 4 липня
0:02:18
Як українці різних поколінь знайшли спільну мову та б'ють ворога
Різниця у віці — не перешкода: як українці різних поколінь знайшли спільну мову та б’ють ворога
0:01:00
Перехоплені розмови
Росіяни взяли свого командира в полон — солдат розповів дружині всю правду: перехоплення СБУ
Більше відео
виплата 500+ в Польщі
Читати далі
Грошова допомога 500+ для українців у Польщі: як отримати

Помилка

Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу. Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь