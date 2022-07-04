Токсичні люди: як з ними спілкуватися і залишатися у здоровому глузді та сповненим сил

Все життя ми комунікуємо та взаємодіємо з різними людьми, бо така наша природа — бути соціальними. Та буває, що знайомство із кимось не наповнює тебе силами, новини знаннями та приємними спогадами. Токсичні люди часто отруюють життя своїх близьких, друзів, колег.

То як правильно спілкуватися з тими, хто часто є токсичним до інших?

Насправді таких людей краще уникати та викреслювати зі списку близьких друзів. Та бувають ситуації, коли спілкування просто не уникнути. Про такі ситуації й розповідає психологиня Юлія Ворман.

За її словами, постійне спілкування із токсичними людьми може погіршити твій власний внутрішній стан, похитнути твою самооцінку або ж просто викинути у повний моральний дисбаланс.

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Таке спілкування також спричиняє:

конфлікти між тобою та твоїм оточенням;

руйнує віру в себе, твої переконання, цілі;

негативно впливає на твій емоційний стан;

викликає почуття спустошення й неспроможності ні на що.

14 правил здорових стосунків із токсичними людьми

Не чекай від такої людини змін. Набагато простіше взаємодіяти з нею, коли є чітке розуміння, що токсичний співрозмовник навряд чи колись стане поводитися інакше. Окреслюй чіткі кордони, адже улюблене заняття токсичної людини — порушувати особистий простір інших. Відкинь ввічливість і познач межі допустимого. Бери контроль над розмовою на себе. Токсичні люди — вправні маніпулятори, том слідкуй за напрямом бесіди, щоб не потрапити в пастку. Це не так складно, як здається. Можна спритно змінити тему розмови, щоб охолодити співрозмовника. Не давай чіткі відповіді на незручні запитання. Токсичні люди обожнюють захоплювати інших у воронку негативних емоцій. Якщо ти потрапиш в неї, то станеш жертвою провокацій і будеш відповідати негативом на негатив. А отже — втратиш рівновагу.

Будь прямолінійним, але стриманим. Чітке формулювання своєї позиції дуже часто лякає токсичних людей. Відкрито кажи, що саме тебе не влаштовує. Фільтруй інформацію про себе. Токсичні люди часто надмірно відверті. Це один із прийомів втертися в довіру. І цілком нормально, якщо у тебе виникне бажання бути відвертими у відповідь. Але пам’ятай, що надана тобою особиста інформація потім може бути використана проти тебе ж. Скороти тривалість спілкування, якщо не маєш змоги повністю відмовитися від нього. Намагайся зі співчуттям ставитися до токсичних людей, бо вони не народилися такими, але з тих чи інших причин не навчилися задовольняти свої потреби екологічним шляхом. Розуміючи це, ти допоможеш передусім собі не стати жертвою провокацій і дистанціюватися від такої людини з почуттям співчуття, а не злості, ненависті та роздратування.

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