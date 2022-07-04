Токсичні люди: як з ними спілкуватися і залишатися у здоровому глузді та сповненим сил

Все життя ми комунікуємо та взаємодіємо з різними людьми, бо така наша природа — бути соціальними. Та буває, що знайомство із кимось не наповнює тебе силами, новини знаннями та приємними спогадами. Токсичні люди часто отруюють життя своїх близьких, друзів, колег.
Насправді таких людей краще уникати та викреслювати зі списку близьких друзів. Та бувають ситуації, коли спілкування просто не уникнути. Про такі ситуації й розповідає психологиня Юлія Ворман.
За її словами, постійне спілкування із токсичними людьми може погіршити твій власний внутрішній стан, похитнути твою самооцінку або ж просто викинути у повний моральний дисбаланс.
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А як впоратися із хронічним безсиллям та почуттям апатії ми розповідали раніше.
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