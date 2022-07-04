Токсичные люди: как с ними общаться и оставаться в здравом уме и исполненным сил

Всю жизнь мы общаемся и взаимодействуем с разными людьми, потому что такая наша природа — быть социальными. Но бывает, что знакомство с кем-то не наполняет тебя силами, новыми знаниями и приятными воспоминаниями. Токсичные люди часто отравляют жизнь своих близких, друзей, коллег.
На самом деле, таких людей лучше избегать и вычеркивать из списка близких друзей. Но бывают ситуации, когда от общения просто не уйти. О таких ситуациях и рассказывает психолог Юлия Ворман.
По её словам, постоянное общение с токсичными людьми может ухудшить твое собственное внутреннее состояние, поколебать твою самооценку или просто выбросить в полный моральный дисбаланс.
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