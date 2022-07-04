Токсичные люди: как с ними общаться и оставаться в здравом уме и исполненным сил

Всю жизнь мы общаемся и взаимодействуем с разными людьми, потому что такая наша природа — быть социальными. Но бывает, что знакомство с кем-то не наполняет тебя силами, новыми знаниями и приятными воспоминаниями. Токсичные люди часто отравляют жизнь своих близких, друзей, коллег.

Так как правильно общаться с теми, кто часто токсичен к другим?

На самом деле, таких людей лучше избегать и вычеркивать из списка близких друзей. Но бывают ситуации, когда от общения просто не уйти. О таких ситуациях и рассказывает психолог Юлия Ворман.

По её словам, постоянное общение с токсичными людьми может ухудшить твое собственное внутреннее состояние, поколебать твою самооценку или просто выбросить в полный моральный дисбаланс.

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Такое общение также влечет за собой:

конфликты между тобой и твоим окружением;

разрушает веру в себя, твои убеждения, цели;

отрицательно влияет на твое эмоциональное состояние;

вызывает чувство опустошения и несостоятельности ни на что.

14 правил здоровых отношений с токсичными людьми

Не жди от такого человека перемен. Гораздо проще взаимодействовать с ним, когда есть четкое понимание того, что токсичный собеседник вряд ли когда-нибудь станет вести себя иначе. Намечай четкие границы, ведь любимое занятие токсического человека — нарушать личное пространство других. Отбрось вежливость и обозначь пределы допустимого. Бери контроль над разговором на себя. Токсичные люди — искусные манипуляторы, поэтому следи за направлением беседы, чтобы не попасть в ловушку. Это не так сложно, как кажется. Можно шустро изменить тему разговора, чтобы охладить собеседника. Не давай четких ответов на неудобные вопросы. Токсичные люди любят увлекать других в воронку отрицательных эмоций. Если ты попадешь в неё, станешь жертвой провокаций и будешь отвечать негативом на негатив. А значит, потеряешь равновесие.

Будь прямолинейным, но сдержанным. Четкая формулировка своей позиции очень часто пугает токсичных людей. Откровенно говори, что именно тебя не устраивает. Фильтруй информацию о себе. Токсичные люди часто чрезмерно откровенны. Это один из приемов втереться в доверие. И вполне нормально, если у тебя возникнет желание быть откровенными в ответ. Но помни, что предоставленная тобой личная информация потом может быть использована против тебя же. Сократи продолжительность общения, если нет возможности полностью отказаться от него. Старайся с сочувствием относиться к токсичным людям, потому что они не родились такими, но по тем или иным причинам не научились удовлетворять свои потребности экологическим путем. Понимая это, ты поможешь, прежде всего, себе не стать жертвой провокаций и дистанцироваться от такого человека с чувством сострадания, а не злобы, ненависти и раздражения.

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