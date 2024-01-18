Зарплата военных ВСУ 2024: на какие выплаты могут рассчитывать защитники

Выплаты военным ВСУ состоят из зарплаты и премий. Общая же сумма зависит от вида боевых задач, места службы, рода войск, звания. В нашем материале расскажем, какая зарплата у военных ВСУ 2024.

Зарплата ВСУ в 2024 году: что известно о выплатах

Кроме зарплаты и премии, военные могут получать дополнительные выплаты за выполнение боевых задач, за выслугу лет или обретение научной степени. Поэтому выплаты у каждого военного чаще всего разнятся.

Срочники в ВСУ получают минимально 20 тыс. грн.

Солдаты ВСУ имеют минимально 13 тыс. грн.

Участвующие в мобилизации военные получают 30 тыс. грн.

Военные на линии столкновения имеют зарплату в 50 тыс. грн.

Военные ВСУ в зоне активных боевых действий или для лечения/реабилитации получают 100 тыс. грн.

Инструкторы получают 15–30 тыс. грн.

Курсанты — 2350 грн.

На дополнительную выплату для военных могут рассчитывать те, кто получил инвалидность в результате боевых действий. Во время прохождения службы военные с инвалидностью получают одноразовую выплату от 70 до 120 прожиточных минимумов — примерно 322 тыс. грн.

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Если инвалидность была получена при выполнении служебного задания, выплата составит от 250 до 400 прожиточных минимумов — примерно 671 тыс. грн. Выплаты рассчитываются индивидуально.

Лишить военного выплат могут за: самовольное оставление части, отказ от исполнения приказов или распоряжений, добровольную сдачу в плен, устранение или отстранение от исполнения обязанностей, выполнение задач в состоянии опьянения, совершение уголовных, военных административных, административных правонарушений, умышленные повреждения здоровья.

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Фото: 22 ОМБр

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