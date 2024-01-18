Экономия

Зарплата военных ВСУ 2024: на какие выплаты могут рассчитывать защитники

Анастасия Грубрина, журналист сайта 18 января 2024, 17:00
Зарплата военных ВСУ 2024: какие выплаты будут получать защитники

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