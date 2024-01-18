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Зарплата військових ЗСУ 2024: на які виплати можуть розраховувати захисники

Анастасія Грубрина, журналістка сайту 18 Січня 2024, 17:00
Зарплата військових ЗСУ 2024: які виплати отримуватимуть захисники

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Зарплата військових ЗСУ 2024: на які виплати можуть розраховувати захисники
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