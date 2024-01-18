Зарплата військових ЗСУ 2024: на які виплати можуть розраховувати захисники

Виплати військовим ЗСУ складаються із зарплати та премій. А загальна сума залежить від виду бойових завдань, місця служби, роду військ, звання. У нашому матеріалі розповімо, яка зарплата у військових ЗСУ 2024.

Зарплата ЗСУ у 2024 році: що відомо про виплати

Крім зарплати та премії, військові можуть отримувати додаткові виплати за виконання бойових завдань, за вислугу років чи набуття наукового ступеню. Тому виплати у кожного військового найчастіше відрізняються.

Строковики в ЗСУ отримують мінімально 20 тис. грн.

Солдати ЗСУ мають мінімально 13 тис. грн.

Військові, що беруть участь у мобілізації, отримують 30 тис. грн.

Військові на лінії зіткнення мають зарплату 50 тис. грн.

Військові ЗСУ у зоні активних бойових дій чи на лікування/реабілітації отримують 100 тис. грн.

Інструктори отримують 15-30 тис. грн.

Курсанти — 2350 грн.

На додаткову виплату для військових можуть розраховувати ті, хто зазнав інвалідності внаслідок бойових дій. Під час проходження служби військові з інвалідністю отримують одноразову виплату від 70 до 120 прожиткових мінімумів — приблизно 322 тис. грн.

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Якщо інвалідність була набута під час виконання службового завдання, виплата складе від 250 до 400 прожиткових мінімумів — приблизно 671 тис. грн. Виплати розраховуються індивідуально.

Позбавити військового виплат можуть за: самовільне залишання частини, відмову від виконання наказів чи розпоряджень, добровільну здачу в полон, усунення чи відсторонення від виконання обов’язків, виконання завдань у стані сп’яніння, вчинення кримінальних, військових адміністративних, адміністративних правопорушень, навмисні ушкодження здоров’я.

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Фото: 22 ОМБр

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