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Интернет высокой скорости от Starlink в Украине

Елена Яковлева, выпускающий редактор сайта 13 февраля 2024, 20:00
Швидкісний інтернет-зв'язок від Starlink в Україні
Фото: Depositphotos

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