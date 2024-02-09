Документы для развода 2024: какой список документов тебе нужен

В Украине расторгнуть брак можно двумя способами: за счет подачи отдельного иска (когда супруги подают совместное заявление) и через иск одного из супругов.
Благодаря последнему можно развестись в том случае, если кто-то из пары требует развод. Для этого необходимо подать специальный иск. Какие документы нужны для развода 2024 — читай в материале.
Часто бывают ситуации, когда супруги не разводятся из-за общих детей. Однако когда ситуация критическая, можно подать на развод в порядке отдельного иска. В таком случае тебе не нужно много раз посещать суд и государственные учреждения. В суд необходимо занести:
В указанном договоре нужно четко прописать, с кем останется ребенок после развода, какую помощь будет предоставлять ребенку отец или мать, который(-ая) не будет жить с ним, и какое будет принимать участие в его жизни.
Это касается не только проведенного совместного времени, но и материального обеспечения малыша.
Это касается не только проведенного совместного времени, но и материального обеспечения малыша.
Важно, что если твоему ребенку уже есть 14 лет, то он самостоятельно может выбрать, с кем жить после судебного процесса.
Для того чтобы расторгнуть брак, тебе нужно принести следующие документы:
В Семейном кодексе Украины (ч. 1 ст. 110) четко прописан механизм действий в этом случае. Мужчина или женщина, настаивающие на разводе, должны пойти в суд и написать исковое заявление о разводе.
В таком случае для ускорения хода дела можно привлечь специалиста — того же юриста или адвоката по семейным делам. Суд рассматривает такие случаи от одного до шести месяцев.
Суд не может дать добро на развод, если жена беременна и не прошел год после рождения малыша. Это написано в ст. 110 Семейного кодекса Украины. Однако здесь тоже есть свои нюансы. Последний случай можно обжаловать, если:
О пяти разрушительных привычках для отношений читай в нашем материале.
А еще у Вікон есть крутой Telegram и классная Instagram-страница.Подписывайся! Мы публикуем важную информацию, эксклюзивы и интересные материалы для тебя.